İzmir'de "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji İzmir'de 'Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar' paneli düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlendi

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından İzmir"de "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlendi.

İzmir'de

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından İzmir"de "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlendi.

Buca Sosyal Güvenlik Kurumu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve yöneticiliğini SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan'ın yaptığı panelde, AÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı "Dijital Çağda Aile Olmak" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Teknoloji, sosyal dönüşümler, internet, çocuk ve aile konularında 20 yıldır çalışma yürüttüğünü belirten Odabaşı, internet ortamında her türlü içeriğin bulunduğuna dikkati çekti.

Dijital ortamın insan hayatını kolaylaştırmasına rağmen zarar da verebildiğini vurgulayan Ferhan Odabaşı, şunları kaydetti:

"Yapmanız gereken tek şey iyi bir aile olmak. En büyük sıkıntılarımızdan biri, ailelerin bütün düzenin bozan WhatsApp grupları. Devamlı bir şeyler geliyor. Bütün gruplardan çıkıyorum, hiçbir grubum yok çünkü bu kadar saçma bir şey görmedim. Tam yemek yiyorsunuz sofrada, aile mutlu, veli grubundan bir şey geliyor. Birdenbire bütün düzeniniz bozuluyor, bambaşka bir yere gidiyorsunuz..."

Panelde Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin "Tehlikeli Dijital Oyunlar" ve Doç. Dr. Fuat Güllüpınar "Dijital Mahremiyet ve Etik" konularında sunum gerçekleştirdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Buca Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirdikleri panelin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılının Mayıs ayında SODİGEM'i kurduklarını belirterek, sosyal medya ve dijital dünya üzerinde meydana gelen değişim ve etkileşimleri takip etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda farklı illerde buna benzer çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çomaklı, "Buradaki hedefimiz insanımızın gelişen dünyada ve kaçınılmaz olan dijital dünyada yerini bilinçli olarak alması." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi, İzmir, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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