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İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet - Son Dakika

İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet

03.11.2021 13:54

- İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet Smyrna Antik Tiyatro'sunda sürpriz buluntu: Tuvaletin Milattan Sonra 2.

- İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet

Smyrna Antik Tiyatro'sunda sürpriz buluntu: Tuvaletin Milattan Sonra 2. yüzyılda inşa edildiği değerlendiriliyor

"Tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk"

İZMİR - İzmir'de, 5 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Smyrna Antik Kentine ait tiyatroda, sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir latrina (tuvalet) bulundu. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Akdeniz'de ilk kez bir tiyatro sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılmış olduğuna şahitlik ettiklerini söyledi.

İzmir'in Kadifekale semti yamacında bulunan, yaklaşık 2 bin 400 yıllık Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bulgular, dönemin sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmayı sürdürüyor.

Bin 500 yıl önce üzeri toprakla kapanan ve gün yüzüne çıkarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle kazı çalışmaları süren antik kente ait tiyatroda latrina (tuvalet) bulundu. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarda hiç beklemedikleri buluntularla karşılaştıklarını, heyecanlı olduklarını söyledi.

Kazı esnasında latrinaya rastladıklarını ifade eden Akın Ersoy, "Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var; ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk" dedi.

"Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk"

Ersoy buldukları latrinanın özelliklerini şöyle anlattı:

"12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, Anadolu'da daha sık gördüğümüz şekliyle U planlı oturma düzenine sahip bir tuvalet. Çok sayıda kişinin bir arada bu tuvalet mekanını kullanması aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyordu. Sadece sahne binasında çalışan ve yine tiyatroda performans gösteren sanatçılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz; çünkü sahne binası izleyiciye kapalı. Kapalı alanda bulunduğu için bunun 'sanatçı tuvaleti' olarak değerlendirmek mümkündür. Bu da Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor."

Tiyatronun tarihinin Milattan Önce 2. yüzyıla dayandığını, latrinanın ise Milattan Sonra 2. yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini belirten Ersoy, latrina ve tiyatronun M.S. 5. yüzyıla kadar kullanıldığı da sözlerine ekledi.

Latrinanın özellikleri

20 bin izleyici kapasiteli Smyrna Antik Tiyatrosunda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde. 60 ile 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabilecekleri bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan yine U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor. Sürekli akan temiz su oluğu kişilerin sopaya bağlı bir sünger yardımıyla temizlenmesini sağlıyor. Oturma bankları çoğunlukla olduğu gibi Smyrna örneğinde de ahşap. Tuvalet delikleri ise anahtar kilidi formunda.

2012 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesinin kazıya verdiği destek miktarının ise 12 milyon lirayı aştığı ifade edildi.

İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet
İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet
İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet
İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet

Akın Ersoy, Tiyatro, Smyrna, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de heyecanlandıran buluntu: Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet - Son Dakika
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