Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

14.01.2026 13:39  Güncelleme: 14:20
İzmir'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı avukat Ali Aydın, M.D.E. (30) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan M.D.E., suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İnsan Hakları Derneği Eski İzmir Şube Eşbaşkanı Avukat Ali Aydın, İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

BAŞI TAŞLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.D.E. olduğunu belirleyip gözaltına aldı. M.D.E., polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Uyuşturucudan suç kaydı olduğu öğrenilen M.D.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İHD'DEN AÇIKLAMA

İHD Genel Merkezi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz" diyerek, olayı duyurdu.

Kaynak: DHA

