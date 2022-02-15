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İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü

15.02.2022 16:36

İzmir'in Konak ilçesinde iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, gece burada kalan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, gece burada kalan kişi hayatını kaybetti.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki 920 Sokak'ta bulunan iş hanının giriş katında yer alan ve bir süredir evsiz Azmi Akça'nın (60) kaldığı dükkanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

Dükkan dışına sirayet etmeyen yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Sabah iş hanına gelen esnaf, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekipleri iş yerinde soğutma çalışması yaptı. Ekipler, dükkanda kalan Azmi Akça'nın (60) çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirledi.

Esnaftan Cüneyt Topçu, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde durumu fark ettiğini belirterek, "Sabah 09.30'da ben gelene kadar kimse yangını fark etmemiş. İş yerinde Azmi amcanın yanmış olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdim. İtfaiye ve polis ekipleri geldi." diye konuştu.

Yunus Emre Peneçek de akşam iş merkezini kapatmadan önce Azmi Akçan'ı yatağına yatırdıklarını, kendilerinin de evine gittiğini, Akçan'ın aydınlatma için mum kullandığını, yangının bundan çıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akça'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan yangının çıktığı dükkanda, iki kedi yavrusu da öldü. Anne kedi, dükkana gelerek yavrularını aradı.

İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü
İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü
İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü
İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü
İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü
İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü

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İtfaiye, Yangın, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş hanında çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika


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