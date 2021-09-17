Zeynep Aslan davasında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan 3 tutuksuz sanık için 6 yıla kadar hapis istendi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim 2020'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada yol kenarında çalışma yapan kamyon ve iş makinasını sollayan A.Y.'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise kamyon sürücüsü A.Y., trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girmesinden dolayı "asli kusurlu" olarak belirlenirken, olay yerinde çalışma yapan kamyon şoförü İ.K. ve iş makinesi sürücüsü M.Y., gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için "tali kusurlu", bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise "kusursuz" olarak belirlendi.

Olaya ilişkin Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına, sanıklar ve Zeynep Aslan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, Zeynep Aslan'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının oluşumunda sanıkların kusurlu davranışlarının bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, sanıkların ayrı ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Kızımın kazaen değil, bilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Kızımın kaçacak yeri yoktu" dedi.

"Dur levhası yolun boş olup olmadığını kontrol içindir"

Tutuksuz sanık A.Y. ise suçu olmadığını savundu. Olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden A.Y., "Aslan'ın dur levhasına uyarak durması gerekirdi. Yolun kenarında çalışma yapan araçların yanından geçmek zorundaydım. Kim bile bile öyle bir kazaya neden olabilir?" dedi.

Sanığın savunması üzerine Aslan'ın babası söz alarak, "Dur levhası yolun boş olup olmadığını kontrol içindir. Yolun boş olduğunu gördükten yaklaşık 36 metre sonra olay gerçekleşmiştir. Sanık beyanını kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Hakim, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR