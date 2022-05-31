İzmir'de Kadın Cinayetlerine Karşı Oturma Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Kadın Cinayetlerine Karşı Oturma Eylemi

31.05.2022 16:39
İzmir'de Kadın Cinayetlerine Karşı Oturma Eylemi

CHP İzmir İl Kadın Kolları, kadına yönelik şiddete karşı etkin önlemlerin alınmaması ve artan kadın cinayetlerine tepki göstermek için Konak’ta oturma eylemi yaptı. Sloganlar atarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto eden kadınlar, "Kadın cinayetleri bu ülkenin kötü kaderi, kara lekesi olamaz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla ödün vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Kadın Kolları, kadına yönelik şiddete karşı etkin önlemlerin alınmaması ve artan kadın cinayetlerine tepki göstermek için Konak'ta oturma eylemi yaptı. Sloganlar atarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto eden kadınlar, "Kadın cinayetleri bu ülkenin kötü kaderi, kara lekesi olamaz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla ödün vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın çağrısıyla Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan kadınlar, oturma eylemi yaptı. Öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıyan kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için alana kadın ayakkabıları koydu. Kadınlar, "Susmuyoruz korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Katiller halka hesap verecek", "Kadın, yaşam, özgürlük", "Anaların öfkesi katilleri boğacak" sloganları attı.

"KADIN CİNAYETLERİ ÜLKENİN KARA LEKESİ OLAMAZ"

CHP Kadın Kolları üyelerinin yanı sıra kadın dernekleri, kent konseyi kadın meclisleri ve yurttaşlar da basın açıklamasına destek verdi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, şu açıklamayı yaptı:

"Saray ve AKP iktidarının kadın cinayetlerini sadece seyrediyor olmasına rağmen bizim birlikte mücadele etme çabamız, dayanışmamız her geçen gün büyüyor. Partimiz, tüm kadın kollarımız ve kadın dernekleri ile birlikte, kadın cinayetlerine ve şiddete hayır diyoruz. Handan, Cansu, Sakine, Zehra, Nursel, Şule, Remziye, Sinem, Serap, Rojda, Yeliz, Güler, Beril, Nevriye, Türkan... Onlar artık yok. Son 15 günde sadece basından haberdar olabildiğimiz kadarıyla 16 kadın, 16 can katledildi. Kadın cinayetleri bu ülkenin kötü kaderi, kara lekesi olamaz. Kadınların erkek şiddetiyle hayattan canice koparılmasına, insan hayatının bu kadar değersizleştirilmesine biz kadınlar asla kayıtsız kalamayız. Hani ihtiyacınız yoktu İstanbul Sözleşmesi'ne, hani yasalar yeterliydi de siz uygulayıp koruyacaktınız.

"ŞÜKRETMİYOR, İTİRAZ EDİYORUZ"

Eşitliği yok sayan zihniyetinizden dolayı İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Kadın cinayetleri insan haklarının ihlalidir. İnsana ve kadına şiddeti engelleyen, kadınları ve çocukları canice ve sapıkça saldırılardan koruyan İstanbul Sözleşmesi için, 7 Haziran 2022 Tarihinde hayati bir dava var. Bu davayı Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlıaka partimizi temsilen yerinde takip edecek. Çıkacak sonucun takipçisi olacağız. Kadınların aleyhine, canilerin ve şiddetin lehine bir karar çıkması halinde yine bu alanlarda 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diye haykırmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddetin her türlüsüne kadını, çocuğu açık hale getirmektedir. Biz eşitiz, varız, var olacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Kadına karşı uygulanan her türlü şiddet insanlık suçudur. Emine Bulut'un ve öldürülen kız kardeşlerimizin son sözleri 'ölmek istemiyorum' oldu. Bizler de ölmek istemiyoruz. Bunca kötülük, bunca cinayet ve bunca adaletsizlik içinde bize şükretmekten başka çözüm sunamayanlara sesleniyoruz. Katliamlara, katillerin korunmasına, kadının yok sayılmasına şükretmiyor, itiraz ediyoruz."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 1000'inci gününde (4) Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 1000'inci gününde (4) Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 'Kadınları Asla Durduramayacaklar, Asla Yalnız Yürümeyeceğiz' Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 'Kadınları Asla Durduramayacaklar, Asla Yalnız Yürümeyeceğiz'
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kadın Cinayetlerine Karşı Oturma Eylemi - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kadın Cinayetlerine Karşı Oturma Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement