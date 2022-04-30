İzmir'de kara yollarındaki bayram yoğunluğuna helikopter destekli denetim - Son Dakika

Ramazan Bayramı tatili öncesi İzmir çevresindeki tatil merkezlerine bağlantı sağlayan kara yolları ve ana arterlerde helikopter destekli denetimlere ağırlık verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonuyla birlikte 5 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinde kent ve çevresindeki trafik yoğunluğuna yönelik yaklaşık 1000 personelle çalışma yürütüyor.

Çeşme, Seferihisar, Urla, Kuşadası, Foça, Dikili gibi tatil merkezlerine gidecek olan vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi amacıyla belirlenen noktalardaki önlemlerini artıran ekipler, şehirler arası otobüs terminali, tren garı ve havalimanı güzergahlarında da tedbir aldı.

Kentte cuma akşamı başlayan trafik yoğunluğuna müdahale eden ekiplere havadan da helikopterle destek veriliyor.

İzmir-Çeşme ve İzmir- Aydın otoyolları, İzmir- Çanakkale kara yolu ile şehir içindeki ana arterlerde havadan takip yürüten ekipler, yoğunluğun oluştuğu noktaları diğer ekiplere bildiriyor.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülerin tespitini de yapan hava ekibinin yönlendirmesiyle hatalı sürücü ve araçlara cezai işlem uygulanıyor.

Kaza riski yüksek noktalar için özel çalışma

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu da helikopterle denetimlere katılarak ana arterlerde görev yapan ekipleri havadan yönlendirdi.

Özsagulu, AA muhabirine, bayram tatili öncesi trafik yoğunluğunu en aza indirmek, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak amacıyla il genelinde yaklaşık 1000 personelin görev yaptığını dile getirdi.

Kaza riski yüksek noktalar için özel çalışma yapıldığını, hız denetimi, araçlar arası yakın takip, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri gibi denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildiren Özsagulu, helikopterin yanında drone cihazlarının da etkin kullanıldığına işaret etti.

Sürücülere uyarılarda bulunan Özsagulu, "Öncelikli olarak tüm sürücülerimizin taşıt kullanım sürelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Emniyet kemerlerini kesinlikle takmalarını istiyoruz. Alkollü araç kullanmamaları gerekiyor. Kazaya etken tüm kural ihlalleriyle alakalı çok dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Özsagulu, tüm sürücü ve yolculara kazasız, huzurlu bir bayram dilediğini sözlerine ekledi.