İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde kara yolunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torbalı- Aydın kara yolu Çaybaşı Köprüsü'nde hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Üzerinden 30 yaşındaki Sinan Kaya'ya ait kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, Sinan Kaya'ya bir aracın çarpıp kaçmış olabileceği ihtimali nedeniyle soruşturma başlatıldı.