İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 5'e yükseldi

ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Özcan Özer (57) ve eşi Sibel Özer'in (54) hayatını kaybettiği kazada yaralanan oğulları Ali Alperen Özer (18) de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Y.K.'nın önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.Kadir ÖZEN/ İZMİR, -