İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 5'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 5'e yükseldi

01.07.2023 15:58

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Özcan Özer ve eşi Sibel Özer'in yanı sıra yaralanan oğulları Ali Alperen Özer de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan hafif ticari araç sürücüsü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Özcan Özer (57) ve eşi Sibel Özer'in (54) hayatını kaybettiği kazada yaralanan oğulları Ali Alperen Özer (18) de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Y.K.'nın önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.Kadir ÖZEN/ İZMİR, -


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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