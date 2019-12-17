İzmir'de 'Las Tesis' dansı, kadına şiddeti önlemek için değil teröre hizmet için kullanılmış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 'Las Tesis' dansı, kadına şiddeti önlemek için değil teröre hizmet için kullanılmış - Son Dakika

İzmir'de 'Las Tesis' dansı, kadına şiddeti önlemek için değil teröre hizmet için kullanılmış

6 saat önce

İzmir'de "Las Tesis" danslı eylem sırasında kadınları provoke etmeye çalışan 25 şüpheliden 16'sı yakalanırken,9'unun yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de 'Las Tesis' dansı, kadına şiddeti önlemek için değil teröre hizmet için kullanılmış, System.String[]

İzmir'de "Las Tesis" danslı eylem sırasında kadınları provoke etmeye çalışan 25 şüpheliden 16'sı yakalanırken,9'unun yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Provokatörlerin kadına yönelik şiddeti umursamadıkları, maksatlarının kadınlar ile polisi çatışma ortamına sürükleyerek kamuoyunda devlete ve kurumlara karşı olumsuz algı oluşturmak olduğu tespit edildi.


Son günlerde Şilili kadınların, kadına yönelik şiddete karşı başlattıkları Las Tesis dansı, Türkiye'deki terör örgütleri ve marjinal grupların yeni provokasyon malzemesi haline geldi. Özellikle aşırı sol terör örgütleri ve marjinal gruplar toplumun en hassas konusu olan kadına yönelik şiddet üzerinden provokasyon sağlayarak yeni bir gezi ayaklanması çıkarmaya çalışıyor.


İzmir'de iki gün önce yaklaşık 400 kişilik kadın grubu Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde, kanuna aykırı olarak "Las Tesis" dansına başladı. İçlerinden bir grup kadın dans sırasında toplantının amacı dışına çıkarak toplantıyı provoke etmeye, grup ile polisi çatışma ortamına sürüklemeye çalıştı. Söz konusu grubun amacının kamuoyunda polisin kadınlara müdahale ettiği, kadınlara şiddet gösterdiği algısı oluşturarak karışıklık çıkarma çabasında olduğu belirlendi.


Sözlü olarak devlete karşı olumsuz slogan atan kadınlar, polis tarafından defalarca uyarılmasına rağmen, kışkırtıcı ve şiddete yönlendirici eylemlere devam etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 25 şüpheli şahıs hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ile Türk Ceza Kanunu'nun 301'nci maddesi "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından yakalanma kararı çıkarıldı. 25 şüpheliden 16'sı yakalanırken, 9'unun ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Gösteriyi provoke eden kadınların, DHKPC, MLKP, PKK/ KCK terör örgütüne müzahir dernekler ve marjinal gruplara üye olduğu, birçoğunun hakkında daha önceden silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi. - ANKARA

Türkiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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