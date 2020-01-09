İzmir'de organ naklinden sonra hayatını kaybeden üçüncü hastanın cenazesi teslim alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de organ naklinden sonra hayatını kaybeden üçüncü hastanın cenazesi teslim alındı - Son Dakika

İzmir'de organ naklinden sonra hayatını kaybeden üçüncü hastanın cenazesi teslim alındı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği ve hayatını kaybeden üçüncü kişi olan Ali Uslu'nun (61) cenazesi teslim alındı.

İzmir'de organ naklinden sonra hayatını kaybeden üçüncü hastanın cenazesi teslim alındı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği ve hayatını kaybeden üçüncü kişi olan Ali Uslu'nun (61) cenazesi teslim alındı. Ali Uslu'nun kardeşi Atilla Uslu (58), "İçimiz kan ağlıyor, parça parça olduk. Olayın araştırılmasını ve ihmali olanların ceza almasını istiyoruz" dedi.


İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tarlalarda çalışan ve sık sık eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. Filiz Tekin'in ölümünün ardından organları bağışlanmıştı. Tekin'in organlarından iki böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a nakledilmişti. Nakil işlemlerinin ardından önce Münire İnanç ve Arife Aykut (60) ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren Ali Uslu (61) hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.


"İçimiz kan ağlıyor, parça parça olduk"


Cenazeyi teslim almak için Uslu'nun yakınları İzmir Adli Tıp Kurumuna geldi. Burada bir açıklama yapan Ali Uslu'nun kardeşi Atilla Uslu, ağabeyinin organ nakli olmak için hastaneye yattığını söyleyerek, "Ağabeyimin büyük umutları vardı. Fakat 20 gün içinde onu kaybettik. Bütün ailemiz darmadağın oldu, ne diyeceğimi bilemiyorum. İçimiz kan ağlıyor, parça parça olduk. 20 gün önce çay içtiğimiz ağabeyimi bugün toprağa vereceğiz. Çok kötüyüm. Bu olayın araştırılmasını, soruşturulmasını ve en azından burada ihmali olanların mutlaka ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.


Açıklamanın ardından teslim alınan cenaze İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, yaşanan ölümlerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Ali Uslu, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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