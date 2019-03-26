Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otoyol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'de Otoyol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

33 dakika önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'de Otoyol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Çeşme Otoyolu kenarında çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, Deniz Özdemir'in (34) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir'in cesedi, jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: AA

Narlıdere, TEM Otoyolu, İzmir, Güncel
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