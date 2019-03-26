İzmir'de Otoyol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
33 dakika önce
İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
İzmir
'in Narlıdere
ilçesinde otoyol
kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İzmir- Çeşme
Otoyolu kenarında çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, Deniz Özdemir
'in (34) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdemir'in cesedi, jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: AA
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