Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Picasso"ya yoğun ilgi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

İzmir'de "Picasso"ya yoğun ilgi

1 saat önce

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerden ilgi görüyor.

İzmir'de

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerden ilgi görüyor.

Arkas Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen, 17 Eylül'de açılan sergiyi ilk iki haftada 20 bin kişi ziyaret etti.

Picasso'nun yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına tutkusu çevresinde kurgulanan sergide çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso tanıtılıyor.

Ücretsiz sergi, 5 Ocak'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon, "Burada amaç yeni bir Picasso sergisi yapmak değildi. Bizim için önemli olan Picasso'ya bakışı yenilemekti." ifadelerini kullandı.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da serginin gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, herkesi sergiyi görmeye davet etti.

"Picasso & Gösteri Sanatı"


Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü 17 Eylül'de sanatseverlerle buluştu.

Organizasyonun kapanış sergisi özelliği de taşıyan "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına etkisi mercek altına alınıyor.

Picasso'nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel kurguyla oluşturulan sergide ünlü ressamın sanat yaşamını etkileyen gösteri dünyasının kapıları da aralanıyor.

Sergide Picasso'nun pek çok sanatçıyla yakın bağlarını belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor.

Pablo Picasso, Akdeniz, Eylül, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık
Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Tüm bölgeleri etkileyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Picasso"ya yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]