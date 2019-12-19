İzmir'de şehit polisin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İzmir'de şehit polisin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hafif ticari araçla polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan ve kanında uyuşturucu tespit edilen sürücünün duruşması görüldü.

İzmir'de şehit polisin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hafif ticari araçla polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan ve kanında uyuşturucu tespit edilen sürücünün duruşması görüldü.

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat A. ve avukatı katılmazken, şehit polis memurunun kardeşi ve ailenin avukatı katıldı.

Hakim, celse arasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılan müzekkereye yanıt geldiğini, adli tıp raporunda, "Kanında saptanan uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altındaki Sedat A'nın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği oy birliği ile mütalaa olunur." ifadelerinin yer aldığını bildirdi.

Dosyanın, konusunda uzman bir bilirkişiye tevdi edilerek olayın oluş şekli, olayda tarafların hatalı bir hareketinin olup olmadığı hususlarında rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.

Olay

İzmir'de, 19 Kasım'da, Sedat A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı hafif ticari araç, İzmir- Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpmış, ağır yaralanan Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit olmuştu.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen sanık tutuklanmış, avukatının itirazı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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