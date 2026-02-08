İzmir'de Sigarayı Bırakma Polikliniklerine İlgi Arttı - Son Dakika
İzmir'de Sigarayı Bırakma Polikliniklerine İlgi Arttı

08.02.2026 11:01
İzmir'de 2025'te sigara bırakma polikliniğine 18 bin başvuru yapıldı, sağlık bakanlığı hedefini artırmayı amaçlıyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Uz. Dr. Nurcan Şentürk Durukan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "2025 yılında sigara bırakma polikliniğine yaklaşık 18 bin başvuru oldu. Bakanlığın hedefi doğrultusunda sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Amacımız aktif sigara içen sayısını azaltmak" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Uz. Dr. Nurcan Şentürk Durukan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle açıklama yaptı. Durakan, İzmir'de 38 sigarayı bırakma polikliniği bulunduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi doğrultusunda her ilçeye bir sigara bırakma polikliniği açılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Uz. Dr. Durukan, "Sigarayı bırakma polikliniği sayısı kentimizde önceki yıl 36 idi. Açılmayı bekleyen poliklinikler var. Biz de Sağlık Müdürlüğü olarak ulaşılabilirliği ve tanınabilirliğini arttırmayı amaçlıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ya da hastanelere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabiliyor" dedi. Sigarayı bırakma polikliniklerinde kişiye özel müdahale yapıldığını ifade eden Uz. Dr. Nurcan Şentürk Durukan, şöyle devam etti: "Her kişinin bağımlılık düzeyi, ihtiyacı farklı olabilir. Buna göre bakanlığın ücretsiz verdiği ilaç ve çeşitli tedaviler var. Kişi ilk görüşmeden sonra kontrol başvurularına mutlaka çağırılıyor. Herhangi bir zorluk yaşayıp, yaşamadığı görüşülüyor. Ortalama bir yıl takip ediliyorlar. Alo 171 danışanları arayıp sürecin nasıl geçtiğini soruyor."

'BAŞARI YÜZDE 30'

İzmir'de sigara bırakma polikliniğine ilginin memnun edici olduğunu kaydeden Uz. Dr. Nurcan Şentürk Durukan, olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtip "2025 yılında sigara bırakma polikliniğine yaklaşık 18 bin başvuru oldu. Bunlar ilk başvuru düzeyinde. Kontrole gelenleri de eklediğimizde bu rakam daha da artıyor. Bakanlığın hedefi doğrultusunda sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Amacımız aktif sigara içen sayısını azaltmak" dedi. Tedavi desteğinin ücretsiz olmasının vatandaşlar açısından avantaj sağladığını dile getiren Dr. Durukan, hekimlerin de gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalıştığına dikkat çekip "Başarıda kişinin kararlı olması çok önemli. En zor kısım yoksunluk ile baş etmek. Kişinin tek başına bırakma başarısı yüzde 4 ile 6 arasında değişiyor. Ücretsiz danışma hatları, ilaçlar ve poliklinik hizmetleri ile beraber başarı yüzde 30'a kadar çıkıyor. Bu bir kararlılık işi" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRONİK SİGARA KESİNLİKLE DAHA AZ ZARARLI DEĞİL'

Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere yakın çevresi ve arkadaşlarına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldığını anlatan Uz. Dr. Nurcan Şentürk Durukan şu bilgileri verdi:

"Tedavi sürecinde motivasyonel görüşme yapılıyor. En çok zorlandıkları yönler nedir, onlar için birer çözüm önerileri geliştiriliyor. Standart bir tedavi yok. Kişinin farklı bir psikolojik ihtiyacı varsa uzmana yönlendiriliyor. Mevcut hastalığı varsa kendi hekimine danışılıyor. Tütün önlenebilir, en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Başarıya ulaşılması bizi ayrıca mutlu ediyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü gibi her gün önemli. Özellikle tütün endüstrisi ile mücadele ediyoruz. Çünkü her gün yeni, ısıtılmış ürünler, aromalar gençleri hedef alıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Daha az zararlı yada bırakma aracı olarak elektronik sigara kullanılabilir gibi söylemler var. Bunlar tamamen yanlış. Elektronik sigara kesinlikle daha az zararlı değil. Bağımlılık yapıcı maddeler ve yoksunluk büyük sorun. Bununla baş etmek isteyip kurtulmakta kararlı olanlar Alo 171'den destek alabilir."

Kaynak: DHA

