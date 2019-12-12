İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Asarlık Mahallesi'ndeki evinde Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.P. (23), silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Yapılan operasyonda şüpheli K.P.'nin evinden; 21 pompalı tüfek, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirilmişti. - İZMİR

Asarlık, Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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