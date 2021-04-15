İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor

15.04.2021 20:25
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Kısmi kapanma sürecinde uygulamaya sokulan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çerçevesinde polis ekipleri, iş yerlerinin kapanış saatlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gündoğdu Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerlerini tek tek denetleyerek saat 18.00'i geçmesine rağmen kapanmayan iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Bölgede bulunan konaklama tesislerini de kontrol eden ekipler, kısıtlamanın başlayacağı saatin yaklaşıldığı konusunda vatandaşları ikaz etti.

Polis ekipleri, saat 19.00'dan sonra da sokakta olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kordonda denetimlerini sıklaştıran ekipler polis araçlarından megafonla kısıtlamanın başladığı yönünde anonslar yaptı.

Sokakta olan vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edilirken ekiplerin çabasıyla sokak ve caddelerin sessizliğe büründüğü gözlendi.

Öte yandan kısıtlamanın başladığı saat 19.00 öncesi ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Sokağa Çıkma Yasağı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor - Son Dakika


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