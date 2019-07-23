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İzmir'de su kesintisi

21 dakika önce

İzmir'in Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinde 14 saatlik su kesintisi uygulanacak.

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İzmir'in Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinde 14 saatlik su kesintisi uygulanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU'nun Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerine su aktaran isale hattı üzerindeki Limanreis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel kavşağında meydana gelen arızanın tamir edileceği belirtildi.
Çalışmalar nedeniyle 25 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 ila 26 Temmuz Cuma günü saat 01.00 arasında Güzelbahçe ilçesinin tamamı ile Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi'ne su verilemeyecek.
Güzelbahçe, Narlıdere, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:43 Kaynak: AA
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