İzmir'de teknoloji girişimcilerine ticarileşme desteği için proje başlatıldı - Son Dakika

İzmir'de bilim ve teknoloji girişimlerinin ticarileşmesi için başlatılan İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) projesi kapsamında 1500 araştırmacının desteklenmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında AB desteğiyle hazırlanan ve Teknopark İzmir'in yürütücülüğünü üstlendiği İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) projesinin tanıtımı bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında söz alan Vali Yavuz Selim Köşger, kent olarak ortak bir hedef belirlemek ve buna ulaşma konusunda koordineli çalışmanın önemine işaret etti.

Köşger, İzmir NIC projesinin çok başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da nitelikli insan gücünü yetiştirmek, bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi ürüne dönüştürmek için çalıştıklarını, Teknopark İzmir'in de bu hedefe önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Baran, "Valimizin destekleriyle, İzmir'in tüm bileşenleriyle iş birliği yaparak kentimizi teknolojinin başkenti yapabilmek, dolayısıyla ülkemizin sosyoekonomik düzeyini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayı ve desteğiyle 30 yıllık hayalimiz olan İzmir Teknoloji Üssü kuruluyor. Bizler el ele vererek Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkıda bulunacak bir model oluşturuyor ve bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

İlk çağrıya 150 firma başvurdu

Teknopark İzmir Genel Müdürü ve İzmir NIC yöneticisi Prof. Dr. Metin Tanoğlu ise Yazılım Sanayicileri Derneği ile birlikte yürütülen 2,9 milyon avro bütçeli projeden 1500 araştırmacının faydalanmasını beklediklerini dile getirdi.

Yenilikçi, inovatif ve özgün ürünlerin ticarileşmesini ve uluslararası olmasını destekleyeceklerini anlatan Tanoğlu, start-up girişimciler, KOBİ'ler, Ar-Ge ve teknoloji transfer merkezleri gibi paydaşların dahil olduğu bir ekosistem oluşturacaklarını bildirdi.

Ekosisteme dahil olan girişimci ve araştırmacılara eğitim desteği sağlanacağını ifade eden Tanoğlu, projenin bilgi ve iletişim teknolojileri ile yenilenebilir enerji sektörlerine odaklandığına işaret etti.

Projenin ilk çağrısına 150 firmanın başvurduğunu, 25 başvurunun kabul edildiğini bildiren Tanoğlu, ikinci çağrının ise ekim ayında yapılmasının planlandığını dile getirdi.