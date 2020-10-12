İzmir'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

12.10.2020 22:09

İzmir'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma, polis ve MİT iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma, polis ve MİT iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından "PKK-KCK/PYD- YPG Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik" olarak İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğinde yürütülen çalışmalar neticesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B.'nin Aliağa ilçesi Aşağışakran Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenleyerek terör şüphelisi şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aramalarda örgütsel materyaller ele geçirildi

Ekipler tarafından şüphelinin saklandığı evde yapılan arama sonucu ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütsel fotoğraf ve videolara ulaşıldı. Ulaşılan materyallerin daha önce Diyarbakır ilinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun üzerinde bulunan materyaller ile aynı içeriğe sahip olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Öte yandan ekipler tarafından gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İzmir'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Jandarma, Aliağa, Terör, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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