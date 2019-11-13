İzmir'de tırın çarptığı kişi yaralandı
6 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde tırın çarptığı kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:52 Kaynak: AA
İzmir'in Bornova ilçesinde tırın çarptığı kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, O.C'nin kullandığı 26 ZB 148 plakalı tır, Kemalpaşa Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çapan Arslan'a (69) çarptı.
Yaralanan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
O pankartı gören sürücüler kornaya basmadı, gürültü bıçak gibi kesildi İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı