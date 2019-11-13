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İzmir'de tırın çarptığı kişi yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın çarptığı kişi tedavi altına alındı.

İzmir'de tırın çarptığı kişi yaralandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın çarptığı kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.C'nin kullandığı 26 ZB 148 plakalı tır, Kemalpaşa Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çapan Arslan'a (69) çarptı.

Yaralanan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kemalpaşa, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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