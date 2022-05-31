İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı

31.05.2022 13:01
İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı

Azerbaycanlı ressam Ülker Ebulfet ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Yenilmez Kardeşlik Sergisi" İzmir'de açıldı.

Azerbaycanlı ressam Ülker Ebulfet ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Yenilmez Kardeşlik Sergisi" İzmir'de açıldı.

Valilikteki serginin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

"Tek millet, iki devlet" anlayışının sürdürülmesinin önemine değinen Köşger, şöyle konuştu:

"Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz 'Tek millet, iki devlet' şiarını tüm alanlara tatbik ettiğimiz zaman neler olacağını yakın geçmişte hep birlikte gördük. Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferinde biz de gönülden sevindik. İzmir Valiliği organizasyonunda Büyükşehir Belediyesinin, Ticaret Odasının katılımıyla, Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinde buradan ortak bir deklarasyonla manevi desteğimizi gönderdik. İzmir'in sembollerinden saat kulesine Azerbaycan bayrağını yansıttık, gece gündüz Azerbaycanlı kardeşlerimizle çarptı yüreğimiz. Kardeşliğimizi sürdürerek tüm dünyaya nasıl bir millet olduğumuzu göstermiş olacağız."

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva da sergiye ev sahipliği yapan İzmir Valiliğine teşekkür etti.

Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Mustafayeva, "Azerbaycan Türkiye kardeşliğini ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Ama her zaman konuşmalı, anlatmalı ve hatırlatmalıyız. Son yıllarda kardeşliğimiz çok daha büyük seviyelere Türkiye-Azerbaycan müttefikliğiyle ulaştı. Hem halklarımız hem üst düzeyde milletlerimiz arasındaki bu kardeşliğin daha yükseklere taşınmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülker Ebulfet ise sergiyi iki ülke arasındaki dostluğu geleceğe taşımak ve bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak, genç nesillere aktarmak için hazırladıklarını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı sanat eserlerinin yer aldığı serginin açılışına, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de katıldı.

İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı
İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı
İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı
İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı
İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı resim sergisi açıldı - Son Dakika


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