İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
1 saat önce
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:14 Kaynak: AA
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla, saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler iptal edilmişti.
Akşam saatlerinde, Güzelbahçe ve Bergama Nostalji Vapuru dışında seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu.
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