Son Dakika Haberleri: İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonu
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İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesindeki yasa dışı geçiş operasyonlarında 167 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 11 kişi tutuklandı.

İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonu, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesindeki yasa dışı geçiş operasyonlarında 167 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 11 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen'de bazı araçlarda düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine Ulukent'te durumundan şüphelenilen 7 minibüs ve 1 panelvan araçta arama yaptı.

Operasyonlarda 165 Suriye, 1 Irak ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 167 göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda 32 can yeleği ve 13 bot şişirme pompası ele geçirildi.

Operasyonlarda geçişi organize ettiği gerekçesiyle 12 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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