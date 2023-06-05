İzmir'de yol verme kavgası cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de yol verme kavgası cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

05.06.2023 17:54

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Önce sözlü ve yumruklu kavga eden gruplar, ardından dağıldı. Grupların 2 saat sonra tekrar karşılaşmasıyla birlikte bu sefer silahlar konuştu. Kavgada ağır yaralanan Sebahattin Sonsuz hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 2 kişiden Sebahattin Sonsuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı iddia edilirken, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile 23 yaşındaki Sebahattin Sonsuz ve A.S. tartışmaya başladı. Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sebahattin Sonsuz ve A.S.'yi vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı. Meydana gelen kavgada silahla başından vurulduğu öğrenilen Sebahattin Sonsuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan A.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YOL VERME KAVGASI CİNAYETE DÖNDÜ

Öte yandan olayın sebebinin ise gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre İki grubun yol verme tartışması sonucunda M.Ö isimli şahıs karşı tarafın aracının arka camını kırdı. Bu olay iki tarafın sözlü ve yumruklu tartışmasına yol açtı. Bu tartışmadan iki saat kadar sonra saat 02.00 sıralarında tekrar karşılaşan gruba M.Ö tüfek ile ateş açtı. Olayda hayatını kaybeden Sebahattin Sonsuz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sonsuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ve yaralama şüphelisi M.Ö.'yü yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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