İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasına devam edildi - Son Dakika

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasına devam edildi

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

İzmir'deki

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan H.A, iddia makamının hakkındaki mütalaası doğrultusunda beraatini istedi.

Sanık H.A, "Hakkımda sadece 'FETÖ'cü olduğunu hissettim' şeklinde ifade vardır. 24 yıl boyunca vatanıma, milletime bağlı hizmet yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanıklardan M.A. da beraatini talep ederek, "Çocuklarım örgütün eğitim kurumlarında okumadı. Örgütle hiçbir bağım yoktur." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık T.G. de "Milletimi ve devletimi seviyorum. Kanuna aykırı bir eylemim olmadı. Hakkımda verilen beraat mütalaasına katılıyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık M.Ç, gizli tanık "Abdullah"ın hakkındaki ifadelerinin uydurma olduğunu savundu.

M.Ç. yapılan araştırmalarda kendisi, ailesi ve birinci derece akrabalarının FETÖ'cü olduğuna dair bir şey bulunamadığını kaydederek, "Bana kumpas kuran FETÖ'cülerin ifadelerinin iftira olduğu ispatlandı." dedi.

Darbe girişimi sırasında yurt dışında ataşelik görevinde olduğunu söyleyen M.D. hakkındaki suçlamaları reddederek, "15 Temmuz'da yurt dışındaydım. Eğer bu yapının içinde olsaydım Türkiye'ye dönmezdim." dedi.

Hakkındaki iddialar arasında örgüte ait bir otelde konakladığı, ardışık olarak arandığı ve yurt dışı gezileri bulunduğu belirtilen S.Ç. "Eşimin boynunda fıtık olduğu için bir otel aradık ve fiyatı uygun olduğu için o oteli tercih ettik. Otelde kimin kaldığını bilmiyorum. Biz sadece sağlık için oraya gittik. Yurt dışına da özel olarak gitmedim. Hepsine de NATO seyahat belgesiyle gittim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti diğer sanıkları dinlemek üzere duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin de bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 95'e düşmüştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Yılmaz Şen'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 33 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", bir sanığın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tahliyesini talep etmişti.

Sanıklardan 8'i hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, 38 sanık hakkında beraat kararı verilmesini, yargılama sürecinde vefat eden Mustafa Zümre hakkındaki davanın düşürülmesini, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını istemişti. Cumhuriyet savcısı, Aydın'da hakkında dava açılan ve hüküm kurulan sanık için de davanın reddedilmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti, 19 Kasım'da görülen duruşmada 3 sanığın tahliyesine karar vermişti. Bir kişinin dosyasının birleştirilmesiyle sanık sayısı 96'ya yükselmiş, tutuklu 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosya kapsamında tutuklu yargılanan sanık kalmamıştı.

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasına devam edildi - Son Dakika

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