İzmir'deki

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 5'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki bugünkü duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tanık S.U. ifade verdi.

Daha önce askeri personel olduğunu ve ihraç edildiğini anlatan S.U, "Tutuksuz sanık Mustafa Y. ile 2-3 defa görüştüm. Doktor olduğunu biliyorum. Görüşmelerimizde dini içerikli konuşmalar yapardık. Namaz kılar, sohbetlerde bulunurduk. FETÖ'yle alakalı yayınlar okurduk. 'Himmet' adı altında para vermiştim kendisine. Bir arkadaş aracılığıyla tanıştım. Kendisini bir defa cep telefonundan, 2-3 defa büfeden sabit hattan aradım." dedi.

Mahkeme Başkanının "Neden cepten aramıyordun?" sorusuna tanık, "Bize cep telefonundan aranmamasını söylediler." yanıtını verdi. Başkanın "Tedbir amaçlı mı? sorusuna tanık, "Evet" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına bıraktı.

Davanın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin de bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 95'e düşmüştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Duruşmanın sabahki bölümünde, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sunmuş, sanıklardan Yılmaz Şen'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", 33 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", bir sanığın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tahliyesini de istemişti.

Sanıklardan 8'i hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen Cumhuriyet Savcısı, 38 sanık hakkında beraat kararı verilmesini, yargılama sürecinde vefat eden Mustafa Zümre hakkındaki davanın düşürülmesini, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını istemişti. Cumhuriyet Savcısı, Aydın'da hakkında dava açılan ve hüküm kurulan sanık hakkında da davanın reddedilmesini talep etmişti.