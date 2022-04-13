İzmir'deki kriminal laboratuvar, teknolojisiyle çok sayıda suçu aydınlattı - Son Dakika
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İzmir'deki kriminal laboratuvar, teknolojisiyle çok sayıda suçu aydınlattı

13.04.2022 11:01
İzmir'deki kriminal laboratuvar, teknolojisiyle çok sayıda suçu aydınlattı

Suç aletleri ve delilleri büyük bir titizlikle inceleyen kriminal polisleri, son teknoloji cihazların bulunduğu laboratuvarlarda suçun aydınlatılması ve suçlunun yakalanmasında etkin görev yürütüyor.

Suç aletleri ve delilleri büyük bir titizlikle inceleyen kriminal polisleri, son teknoloji cihazların bulunduğu laboratuvarlarda suçun aydınlatılması ve suçlunun yakalanmasında etkin görev yürütüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı 10 laboratuvardan biri olan İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde Balistik, Belge, Biyolojik, İz, Kimyasal, Ses Görüntü ve Data İnceleme şube müdürlükleri bulunuyor.

Laboratuvar İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak illerine hizmet veriyor.

Olay yeri ve şüphelilerden elde edilen deliller, laboratuvarda titizlikle inceleniyor. Kıl, tüy, tükürük ve kan örneği gibi her türlü biyolojik bulgunun analize tabi tutulduğu laboratuvarlarda, suça konu olaylarda kullanılan silahlar da balistik su ve kum havuzlarında yapılan atışlarla belirleniyor.

"Amacımız gerçek suç olgusunu bulmak"

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, AA muhabirine, Ege Bölgesi'nde meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması için yüksek uzmanlığa sahip personelle görev yaptıklarını ifade etti.

Laboratuvarlarının delilden sanığa gidilmesi prensibiyle çalıştığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Çağın getirdiği bilimsel metotlar ve ileri teknolojiyi tamamen objektif olarak kullanan, insan haklarına uygun, uluslararası standart ve kalitede hizmet veren bir kamu kuruluşuyuz. Amacımız suça suçlu bulmak değil, delil güvenliğini sağlayarak gerçek suç olgusunu bulmaktır. Tüm bunlardan hareketle misyonumuz, delile olan güven devlete olan güvendir."

Yalçın, kriminal polislerin uzmanlıklarının uzun ve yorucu bir dönem sonucu elde edildiğini, ayda 2 bin civarında incelemenin yapıldığı laboratuvarlarının Avrupa standartlarında olduğunu hatta bazı alanlarda Avrupa'dan daha iyi olduklarını söyledi.

Laboratuvarların entegrasyonuyla daha fazla suç aydınlatıldı

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kriminal başkanlıkları arasında DNA ve balistik verilerinin entegre edilmesiyle çok sayıda faili meçhul olay da aydınlatıldı.

DNA Veri Arşivlerinin 2019'da entegre edilmesiyle Türkiye genelinde tespit edilen 6 bin 775 irtibatın 428'inin İzmir'de olduğu belirlendi. 2020'de entegre edilen "Yüksek Kapasitede ve Hızlı Bilgisayarlı Kovan ve Mermi Çekirdeği Balistik Görüntülü ve Analiz Sistemi" (BALİSTİKA) sayesinde de 800'den fazla faili meçhul olay çözüme kavuşturuldu.

Aydınlatılan bazı suçlar

Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021'de Buca'da meskun mahalde ateş etme olayında elde edilen kovandan iz sürerek, aynı silahın 8 ayrı olayda kullanıldığını tespit etti.

Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise Afyonkarahisar'da 2019 yılında hakkında kayıp başvurusunda bulunulan bir kişinin aile üyeleri tarafından tandırda yakılarak öldürüldüğünü, tandırda bulunan yüzükten DNA tespiti yaparak ortaya çıkardı.

Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü de 17 Temmuz 2021'de Aliağa ilçesindeki limana Çin'den getirilen bir konteynerde ele geçirilen 26 ton 160 kilogram kimyasal maddenin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan asetil klorür ve hidroklorik asit olduğunu belirledi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kimyasal, İnceleme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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