Narlıdere ilçesinde de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Kaynak: AA

Narlıdere, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.