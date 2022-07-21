İzmir'deki otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor - Son Dakika
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İzmir'deki otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor

21.07.2022 14:08
İzmir'deki otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ve Narlıdere ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ve Narlıdere ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 1 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahaleye başladı.

Narlıdere ilçesinde de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Narlıdere, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor - Son Dakika
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