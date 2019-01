İzmir Deniz Yücel Kimseye Adaylık Garantisi Verilmedi

Deniz Yücel Kimseye adaylık garantisi verilmediCHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçimlere yönelik düzenlediği basın toplantısında, adaylara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Yücel Kimseye adaylık garantisi verilmedi



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçimlere yönelik düzenlediği basın toplantısında, adaylara yönelik değerlendirmelerde bulundu. İl örgütü olarak başından beri sürecin içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Yücel, kimseye adaylık garantisi verilmediğini söyledi. Genel merkezin CHP İzmir İl örgütünün belli konularda görüş ve önerilerini dinlenmemiş olabileceğini kaydeden Yücel, Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere de, Kişiler üzerinden siyaset yapmak doğru değil dedi.



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçimlere ve partisinin belediye başkan adaylarına yönelik açıklamalarda bulundu. Partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Yücel, 26 Ocak'ta gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 23 ilçe adayının belirlendiğini anımsattı. Parti içi demokratik yarış dedikleri sürecin büyük ölçüde bittiğini vurgulayan Yücel, Bizim için önemli olan adaylarımızın İzmir duruşuna sahip olması, İzmir ile bağ kuracak isimler olmasıdır. CHP içinde bir geçmişi ve emeği olması kriterdi. Tüm adaylarımız bu vasıflara sahip. Sürecin bu kadar uzamasının sebebi bu kriterleri aramaktı. Biz başka partilerin yaptığı gibi İzmir'i tanımayan, İzmir'le bağ kuramayan isimlerin aday olmasını tercih etmedik. Böyle bir yaklaşımın yanlış olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Deniz Yücel, Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere de değinerek, şunları söyledi



İzmirlilerin ismi üzerinde birleştiği, kabullendiği ve destekleyeceği bir isim. İzmir kültürüyle yetişmiş sadece Türkiye'de değil Avrupa'da önemli başarılara imza atmış vizyon sahibi bir isim. Soyer'i atamayla gelmiş, hükümetteki görevleri süresince İzmir'i görmezden gelen isimlerle kıyaslamak doğru değil. Sarayın emriyle dışarıdan gelen, İzmir'e dayatılan ismi Tunç Soyer'le kıyaslamak mümkün değil. Bunu ancak yapsa yapsa polemik ve kutuplaşma isteyen AKP yapar. Tunç Soyer'in adaylığı noktasındaki tepkiler haklı tepkiler değil. Kişiler üzerinden siyaset yapmak doğru değil. İlkeler ve ideolojiler üzerinden siyaset yapmak doğru. Bir kişiyi ailesinin bir ferdiyle yargılamak doğru değil. Bu ne siyaset anlayışıyla ne hukukla bağdaşmaz. Ne bir kişinin yakını ve akrabasından dolayı eleştirilmesi doğrudur. Bu tepkiler ve eleştiriler haksızdır.



'BELLİ KONULARDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ DİNLENMEMİŞ OLABİLİR'



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, aday belirleme süreci için de konuştu. Genel Merkezde partisinin yetkili isimleri ile görüştüğünü söyleyen Yücel, Bu görüşmelerden çıkan sonuçta İzmir adayları için beklenen hassasiyetler tarafsız ve objektif bir şekilde masaya yatırıldı. Biz İzmir il örgütü olarak başından beri bu sürecin içindeydik. Ancak bu kararı verecek partimizin üst kurulları var. Parti içi kuralları işleterek son kararlar veriliyor. Bu süreçte örgütün sesine en çok kulak veren en çok emek harcayan il başkanlarından biriyim. Belli konularda görüş ve önerilerimiz dinlenmiştir, belli konularda görüş ve önerilerimiz dinlenmemiş olabilir. Siyaset duruş, tavır meselesidir. Bizim duruşuz CHP'dir. Bu süreci bu bakış açısıyla yürüttük. Herkesin memnun olması mümkün değil dedi.



'KIRGINLIKLARIN, KIZGINLIKLARIN OLMASI DOĞAL'



Yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanları ile ilgili de sorulara yanıt veren CHP'li Deniz Yücel, geçici kırgınlıkların, kızgınlıklar olabileceğini, bunların çok doğal olduğunu, ancak kimseye adaylık garantisi verilmediğini ifade etti. Yücel, şunları söyledi



Kimseye 'aday adayı ol' ya da 'olma' denmedi. Kırgınlık varsa bile bunların kısa süreli olacağını düşünüyorum. Aday gösterilemeyenlerin partililik bilinciyle adaylarımızın etrafında birleşerek çalışmalara katılacakları konusunda şüphemiz yok. İl başkanı olarak her zaman eleştiriye açık oldum. Bu süreci il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarıyla birlikte tarafsız adil bir şekilde yürüttüğüme inanıyorum. CHP içinde görev alıyorsak kendi istediğimiz olmadı diye bir tepki göstermemiz bence doğru değil. Çünkü kişiler üzerinden siyaset yapılması doğru değil. Biz siyaseti ilke ve ideoloji temelinde yapıyoruz. CHP'nin ilkeleri bellidir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün birilerine yarın başka birilerine görev verilir. Partimizin ülkemizin geleceği her şeyin üzerindedir. CHP'de adamcılık, biat kültürü yok. Demokrasiyi işleten kurullarımız var. Bir kırgınlık, küskünlük varsa bile bunun absorbe edilmesi gerekiyor. İstediğimiz olmadı diye tepki koymamız demokrasi kültürüyle bağdaşmaz.



Değişimin ya da aday gösterilmemenin 24 Haziran sürecindeki kurultay hesabıyla yapıldığı iddialarının tamamen içi boş bir iddia olduğunu söyleyen Yücel, Sayın Kocaoğlu bizim için çok değerli, partimiz için çok değerli. İzmir'e verdiği 15 yıllık hizmetin ötesinde bundan sonra CHP'ye katkısına her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir isim. Ben bu görevi ve siyaseti birilerini ya da kendimi bir yere taşımak için yapmıyorum. Benim için partimin, ülkemin, İzmir'in geleceği her şeyin üzerinde. Belirlenen adayların bir takım hesaplarla belirlendi iddiası spekülasyondan öteye gidecek bir şey değil. Biz devrimciliği ilke edinmiş bir partiyiz. Sol ideolojide değişim ve revizyon vardır. Başarı ve başarısızlığı aramak doğru değil. Bu bir bayrak yarışıdır. Bir kan değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu bayrağı başka arkadaşların taşımasına ihtiyaç vardır. Bunun altında başka beklentilerin olduğunu aramak doğru değil diye konuştu.



'VİCDANIMI RAHATSIZ EDEN HİÇBİR İŞİN İÇİNDE OLMADIM'



Buca ve Bayraklı'da adayların 2 Şubat'ta belirleneceğini kaydeden Yücel, ilçelerde büyük ölçüde değişim yaşandığını ve değişimin iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi



Vicdanımı rahatsız eden hiçbir işin içinde olmadım. Bu spekülasyonlar CHP'nin İzmir'deki başarısını önlemek için ortaya atılıyor. Değişim kaçınılmazdır. Karşı koymamız mümkün değil. Değişim bekliyorduk. Yüzdesi kaçtır derseniz yüzde vermek mümkün değil. Değişim her zaman beklenir. Sadece belediye başkan adaylıklarında değil yönetim, genel merkez düzeyinde de beklenir. Önemli olan gelenin gideni aratmamasıdır. Değişim daha iyiyi aramaktır. Bizim böyle bir endişemiz yok. Kırgınlık, küskünlük yok. Tamir etmeyi biliriz. Elimizi taşın altına koyarız. Partimizin başarısını engelleyecek hiçbir harekete tahammülümüz yok. Tüm aday adayları bizim kardeşimizdir, partilimizdir. Mevcut belediye başkanları için de geçerlidir. Önemli CHP'nin başarıdır. Bu şiarla yola çıktık. Partinin başarısının önüne hiç kimse geçemez. Kişilerin hedefleri elbette olacak. O kırgınlıkları küskünlükleri telafi ederiz.



'PARTİNİN ÖZ EVLATLARIDIR'



CHP'nin Selçuk adayı ile Narlıdere adayına yönelik itirazların sorulması üzerine Deniz Yücel, şunları söyledi



İlçeler PM toplantısında belirlendi ve bu adaylar kesin. Menemen'deki istifayla ilgili gerekli çalışmayı yapıyoruz. En kısa zamanda yeni yönetim atanacak. Çalışmalara devam edilecek, yeni yönetim partiyi seçime götürecek. Selçuk ve Narlıdere adaylarımız kesindir. Kesinleşmiştir. İkisi de partinin öz evlatlarıdır. Bir tanesi 10 yıldır meclis üyeliği yapmıştır. Diğer isim partimizin il başkanlığını yapmış isimlerdir. Örgüt vicdanında karşılık görecektir. Adaylarımız kesinleşmiştir. Adayları belli olmayan iki ilçe kalmıştır.



İzmir'de hem 30 ilçe belediyesini hem de Büyükşehir'i kazanmayı hedeflediklerini aktaran Yücel, Öncelikli hedefimiz 28 ve Büyükşehir'de CHP sonrasında da Tire ve Kiraz'da İYİ Parti adayının seçimi kazanmasını sağlamaktır. Tire ve Kiraz kararları bizi aşan kararlardır dedi. Yücel, kadın aday sayısının da beklentinin biraz altında kaldığını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına AK Parti'den İlk Yorum: Son Noktayı Koydu

CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı

Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Geçersiz mi?

Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı