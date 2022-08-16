Sökümü planlanan Nae Sao Paulo, eylül sonunda İzmir'de olacak - Son Dakika
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Sökümü planlanan Nae Sao Paulo, eylül sonunda İzmir'de olacak

16.08.2022 17:22
Sökümü planlanan Nae Sao Paulo, eylül sonunda İzmir'de olacak

İZMİR'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıdığı iddia edilen 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisi ile ilgili konuşan Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, tüm kontrollerin yapıldığını söyledi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıdığı iddia edilen 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisi ile ilgili konuşan Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, tüm kontrollerin yapıldığını söyledi. Şimşek, Rio de Janeiro Limanı'ndan 5 Ağustos'ta yola çıkan geminin eylül sonunda İzmir'e geleceğini belirtti.

Aliağa'da sökümü planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddia edildi. Sökümün halka ve çevreye zarar vereceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bazı çevre platformları, geçen ay işlemlere itiraz etti. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" dedi.

BAKANLIK İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sökümüne onay verilen ve Basel Sözleşmesi'ne göre riskli olmadığı belirtilen gemi ile ilgili açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, uluslararası hukuka göre karar alındığı, AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında da tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtildi. Ayrıca geminin 900 yerine 9 ton asbest taşıdığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kamuoyunda oluşan kaygılar nedeniyle bekletilen geminin bir kez daha kontrol edildiğini açıklamıştı.TARTIŞILAN GEMİ YOLA ÇIKTI

Türkiye'de 'asbest' tartışmalar sürerken, söz konusu gemi 5 Ağustos'ta Rio de Janeiro Limanı'ndan hareket ederek yola çıktı. Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, asbest, atom ve radyasyon konuları ile ilgili gerekli tüm kontrollerin yapıldığı belirterek, geminin eylül sonunda kente geleceğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Sao Paulo, Türkiye, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sökümü planlanan Nae Sao Paulo, eylül sonunda İzmir'de olacak - Son Dakika

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