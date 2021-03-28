İzmir'in ay-yıldız gururu - Son Dakika

İzmir'in ay-yıldız gururu

28.03.2021 12:33
İzmir'in ay-yıldız gururu, System.String[]

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 4-2'lik Hollanda zaferinin ardından Norveç'i de deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2'yle liderlik koltuğuna kurulurken, İzmir, kentte yetişip ay-yıldızlı ekibimizde forma giyen Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı ve Halil...

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 4-2'lik Hollanda zaferinin ardından Norveç'i de deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2'yle liderlik koltuğuna kurulurken, İzmir, kentte yetişip ay-yıldızlı ekibimizde forma giyen Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar'la gurur duydu. İzmir'de yetişen 4 oyuncu dün Norveç maçında aynı anda sahada görev yaptı. Norveç önünde Okay ve takımımızın ikinci golünü atan Çağlar ilk 11'de forma giyerken, Taylan ve Halil, elemelerde ilk kez A Milli Takım'da oynamanın heyecanını yaşadı. Menemenspor ve Bucaspor döneminden sonra Altınordu altyapısında görev yapıp bu kulüpte profesyonel olan 24 yaşındaki stoper Çağlar, İzmir'den 2016'da Bundesliga ekibi Freiburg, Almanya'dan da 2018'de İngiltere Premier Ligi'ndeki Leicester City'e transfer oldu.

Premier Lig'de yılın 11'ine seçilen, 2016'dan bu yana genç yaşında A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Çağlar, dün defansta hatasız futbolunu golle süsledi.

Altay'da yetişip 2011'de kulüpten ayrılan 27 yaşındaki Okay da, Kayserispor ve Trabzonspor'dan sonra İspanya'da Celta Vigo'ya transfer oldu. Bu sezon Premier Lig'de West Bromwich Albion'un yolunu tutan orta saha, 2015'ten beri millilerin değişilmezlerinden. Muğlaspor'un ardından Bucaspor'da yetişip bu kulüpte profesyonel olan 26 yaşındaki Taylan da, 2014'te Gençlerbirliği'ne satıldı. Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan ön libero, son olarak 2015'te U20 Milli Takım'da forma giydikten sonra elemelerde ilk kez A Milli Takım'a seçildi.HALİL İLKİ YAŞADI

Göztepe'de altyapıdan profesyonel olup 2012'den beri 3 farklı ligde sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Akbunar, A Milli Takım'da kariyerinde bir ilki yaşadı. Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla ilk kez ay-yıldızlı kafileye dahil edilen Halil, dün Norveç maçında 86'ncı dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girip ilk kez milli oldu. Bu dörtlü gibi İzmir'de Altınordu'da yetişip Roma'dan Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle elemelerde kafilede yer alamazken, Çağlar, Taylan, Cengiz gibi yine Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın altyapı yönetimi döneminde Bucaspor'dan çıkıp Fenerbahçe, Roma, Empoli, Sion gibi takımlarda oynadıktan sonra Alanyaspor'da yeniden parlayan Salih Uçan'ın adı da sonraki maçlarda ay-yıldızlılar için geçiyor.


İzmir'in ay-yıldız gururu
İzmir'in ay-yıldız gururu
İzmir'in ay-yıldız gururu
İzmir'in ay-yıldız gururu

Milli Takım, Norveç, Milli, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in ay-yıldız gururu - Son Dakika Spor


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