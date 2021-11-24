İzmir'in bütçesi onaylandı: 12.5 milyar TL - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 12 milyar 500 milyon TL olarak planlanan 2022 mali yılı gider bütçesi, mecliste oy çokluğu ile onaylandı. Bütçenin yüzde 40'a tekabül eden 5 milyar TL'lik kısmının yatırımlara ayrıldığı belirtilirken, Başkan Tunç Soyer, "Bütçe başarılı. 3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları da son derece başarılı. Türkiye'de bu kadar başarılı bütçe yapan başka belediye yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olan meclis toplantısının 6. oturumu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde toplanan mecliste, 24 Kasım Öğretmenler Günü de kutlanarak öğretmen olan meclis üyeleri konuşma yaptı. Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı performans programı ile 2022 mali yılı bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 12 milyar 500 milyon TL olarak kabul edilen 2022 mali yılı gider bütçesinin 5 milyar TL'lik kısmının yatırımlara ayrıldığı ifade edildi. Başkan Soyer, "Biz çok uzun müzakere ettik ama kararlarımızın yüzde 98'ini ortak geçirmişiz. Biz ortak iradeyi ortaya koyarak bugüne geldik. Bununla da iftihar ederek geldik. Bütçe başarılı. Bütçenin başarısını ölçen şey, gerçekleşme oranıdır. Burada bütün mali hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları da son derece başarılı. Türkiye'de bu kadar başarılı bütçe yapan başka belediye yok" diye konuştu. Soyer, Halk Ekmek'te ocak sonuna kadar ekmeğe zam yapılmaması konusunda da görüşmeler yapacağını belirtti.

"MEDENİ BİÇİMDE UÇ GÖRÜŞLER İFADE EDİLDİ"

8 saat süren toplantının sonunda konuşan Başkan Soyer, "Meclise herkes çalışarak gelmiş. Son derece medeni biçimde uç görüşler ifade edildi. Sesler asla yükselmedi. Genel olarak son derece seviyeli bir müzakere gerçekleşti. Her konuşan arkadaşım dersini çalışmıştı. Fakat bazı konularda kafa karışıklığı olduğunu tespit ettim. Özgür Bey (AK Parti Grup Başkan Vekili) hazırladığımız proje fotoğraflarının hiçbirinin gerçek olmadığını söyledi. Değil, çünkü şu an faaliyet raporunu görüşmüyoruz. Biz 2022 yılında ne yapacağımızın muhasebesini yapıyoruz. Geçmişte ne yaptığımıza dair fotoğraflar koymadık. Bütçe tekniği açısından, bütçe rakamları üzerinden müzakere yapılması gerekiyor. Özgür Bey, 'Bütçede yüzde 30 kadar artış olmuş. Bunun yüzde 85'i, merkezi hükümetten gelen para' dedi. Doğru. Merkezi hükümetten kaynak geliyor ama bu, İzmir'in ödediği vergilerin İzmir'e ne kadar yatırım olarak döndüğünün hesabını sormayacağımız anlamına gelmez. 2019'da 84.5 milyar, 2020'de 95.5 milyar, 2021'de 91.7 milyar olmak üzere İzmir, 271.8 milyar vergi ödemiş. İzmir için yatırım harcaması toplam 5.61 milyar. Yani İzmir 40 vermiş, 1 almış. İzmir'in merkezi hükümetten alması gereken yatırımın buna yakın bir şey olması lazım diye insan ümit ediyor. İzmir'in 81 ilde 76. sırada yatırım alması vahim bir şey" sözlerine yer verdi.

"BENİ ÇOK KIRDI"

Başkan Soyer, AK Parti'li meclis üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ'ın bazı sözlerine de kırıldığını ifade ederek, "Dilek Hanım beni çok kırdı. Eşinden şiddet gören bir kadına, 'parti üyesi değilsen işe almayız' demişiz. Beni hiç tanımamışsınız. Böyle şey olamaz. Şiddet gören kadının CHP'li olmaması nedeniyle işe alınmamasına rıza göstermem asla söz konusu olamaz. Benim haberimin olmaması mümkün değil. Buna tolerans göstermem mümkün değil" dedi.

"BÜTÇE YÖNETİMİ NASIL İCRA EDİLİR DERSİ VERİLDİ"

Bütçe programı ile ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bülent Sözüpek, 2021 yılında en yüksek yatırımın kentsel ve altyapıya ayrıldığını belirtti, yatırımlarla ilgili sunum yaptı. Meclis toplantısında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Zor bir yıl geçirdiğimiz kesin. Tunç Soyer ve arkadaşları, daha zor bir yılı göğüslemek için kılı kırk yararak bütçe hazırladı. Üzerimize gelen yükün ağırlığını biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetlere rağmen dengeli, akılcı, gerçekçi, doğru bütçe yönetimi nasıl icra edilir dersi vermiştir. Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkürü borç bilirim. İzmir Büyükşehir Belediyesinin finansal sıkıntı ve ödeme güçlüğünden dolayı gecikmeye uğramış, yarıda kalmış tek bir projesi yoktur. Tüm kaynaklarımızı İzmir için seferber ediyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir eylemimiz yoktur, olmayacak. Gelir ve giderlerimiz, bürokrat arkadaşlarımız tarafından kalem kalem üzerinde çalışılarak ve İzmir halkına en iyi hizmeti nasıl yaparız üzerinden gidilerek yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bazı kişilerin dediği gibi borç batağında değil. Bu algıyı yırtıp atalım. Borçlarını ödemeyecek durumda zinhar değildir. Sürdürülebilir borcumuz vardır. Kur artışı olmasaydı 5 milyar 600 milyon iken kur farkı ile borcumuz 10.2 milyara ulaştı" ifadelerini kullandı.

"VAATLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Göreve geleli 2,5 yılı geçti. Belediye başkanının hala adaymış gibi 'yapıyoruz, yapacağız' gibi ifadeler kullanması, İzmir'e yapılan en büyük haksızlık. 25 milyar kaynağı İzmir Büyükşehir Belediyesi için kullanmışsınız ve bugün de 12.5 milyar rakamla karşımıza çıkıyorsunuz. Geçmiş, geleceğin referansıdır. Geçen yıl bütçeniz 9 milyardı. Bütçede yüzde 30 kadar artış olmuş. Bunun yüzde 85'i, merkezi hükümetten gelen para. Merkezi hükümet, İzmir'in payı ile alakalı bir kesintiye gitmiyor. İzmir'in vergi gelirlerinin en yüksek payına sahip olan ilçe Aliağa. Aliağa'ya yeterli yatırım ayırmıyorsunuz. 2,5 yılda 25 milyar TL harcayan bir belediye ve yönetimi var" diyerek İzmir'in temel problemleri olduğunu söylediği ulaşım, altyapı ve trafik konularında eleştirilerini sıraladı. Hızal, yatırımla ilgili vaatlerin yerine getirilmediğini savundu. Buca metrosunun yüzde 26'sının bitmiş olması gerektiğini ancak henüz başlanmadığını söyleyen Hızal, "Geçmiş yıllardaki performansınız ortadayken, bu yıl bütçeyi rakamsal olarak artırmanızın hiçbir anlamı yok. Bu bütçeyi, gerçeklerle örtüştürmeniz gerekiyor. Ne zaman yatırımları ortaya koyarsınız, o zaman 'bütçeniz doğru' deriz" sözlerine yer verdi. Hızal, Uzundere'deki kentsel dönüşüm mağdurlarının taleplerinin yerine getirilmediğini de belirterek, "Vatandaşın tapularını iade edin, hükümet gereğini yapar" diye konuştu.

BÜTÇEDE YATIRIM VE HİZMET MİKTARI İLE ÖNCE ÇIKAN 19 ANA BAŞLIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı bütçesinde yatırım ve hizmet miktarı ile önce çıkan 19 ana başlık ise şöyle sıralandı:

Ulaşım yollarında asfalt kaplama, bakım, onarım ve düzenleme yapılması için 1 milyar 100 milyon TL

Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Buca Metrosu için 510 milyon TL

Tramvay hatları yapımı için 301 milyon TL

Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu yapımı için 250 milyon TL

Kamulaştırma çalışmaları için 201 milyon TL

Buca-Bornova arası sanat yapıları, tünel ve bağlantı yolları yapılması için 190 milyon TL

İzmir Opera Binası için 170 milyon TL

Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı proje ve programları için 156 milyon TL

İzmir Hafif Raylı Sistemi araç depolama tesisleri yapım işi için 150 milyon TL

Süt Kuzusu Projesi için 117 milyon 500 bin TL

İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım için 100 milyon 10 bin TL

Modern, yenilikçi, temalı yeşil alanlar projesi için 100 milyon TL

Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak kontrol etmek ve ilaçlama yapmak için 97 milyon 680 bin TL

Akıllı trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi için 96 milyon 800 bin TL

Araç ve iş makinesi alımları hizmeti için 80 milyon TL

Ulaşım yollarında alt ve üst geçit çalışmaları için 66 milyon TL

Belediye hizmet tesisleri, binaları ve depolarının yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi 60 milyon TL

Yollardaki yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı yapılması için 50 milyon TL

EN BÜYÜK PAY, ALTYAPIYA

En büyük payı yüzde 34 ile yol, köprü, asfalt, kentsel dönüşüm ve planlama projelerinin yürütüldüğü "altyapı" stratejik alanı alıyor. İkinci sırayı yüzde 24 ile ulaşım ve trafik, yenilenebilir enerji, çevre sağlığı, sosyal hizmetler ile sağlık ve spor projelerinin yer aldığı "yaşam kalitesi" stratejik alanı dolduruyor. Üçüncü sırada yüzde 15 ile sosyal yardım ve sosyal projeler ile dijital dönüşüm ve kentsel adalet projelerinin bulunduğu "demokrasi" stratejik alanı yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 8 ile hem vatandaşlara kaliteli hizmet vermek hem de personelin çalışma şartlarını iyileştirmek, kapasitelerini artırmak üzere yürütülen faaliyetlerin yer aldığı "yaşayarak öğrenme ve kurumsal kapasite" stratejik alanı bulunuyor. Beşinci sırayı yüzde 7'lik payları ile "kültür-sanat ve doğa" stratejik alanları paylaşıyor. Bu sektörlerde kentin kültürel ve doğal mirasını koruyan, ortaya çıkaran ve canlandıran projeler yürütülüyor, sürdürülebilir atık yönetimi faaliyetleri ile kentin doğa ve iklim dostu faaliyetlerine devam ediliyor. Son olarak altıncı sırayı yüzde 5'lik payı ile turizm ve tarımsal ekonomiyi destekleyen ve geliştiren "ekonomi" stratejik alanı dolduruyor.

(Ceren Atmaca/İHA)