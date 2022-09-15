İzmir'de şarampole devrilen ambulanstaki 3 görevli yaralandı

İzmir'in Dikili ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 görevli yaralandı.
Çandarlı Mahallesi'ndeki Acil Sağlık İstasyonunda görevli Mutlu Korkmaz yönetimindeki 35 ATN 845 plakalı ambulans, gelen çağrı üzerine bir hastaya müdahale etmeye giderken, Dikili-Çandarlı kara yolunda şarampole devrildi.
Ambulanstan kendi olanaklarıyla çıkmayı başaran sürücü Korkmaz ile sağlık çalışanları Nilüfer Gezgin ve Begüm Göker Yıldız, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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