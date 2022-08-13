İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü

13.08.2022 15:11
İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü

İzmir’in Dikili ilçesinde iki çocuk annesi 33 yaşındaki kadın, otobüs durağında beklediği sırada eşi tarafından öldürüldü.

OBEN ULU

İzmir'in Dikili ilçesinde iki çocuk annesi 33 yaşındaki kadın, otobüs durağında beklediği sırada eşi tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.30'da Dikili Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre otobüs durağında bekleyen kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı. Kadın, kaldırıldığı Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çevredeki bir güvenlik kulübesine girerek polisin gelmesini bekleyen zanlı gözaltına alındı.

Kadının cenazesinin bugün Deliktaş Köyü'nde defnedileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü Dikili'de kadın cinayeti Dikili'de kadın cinayeti
Kaynak: ANKA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement