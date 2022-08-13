Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.30'da Dikili Atatürk Caddesi 'nde yaşandı. İddiaya göre otobüs durağında bekleyen kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı. Kadın, kaldırıldığı Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi 'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çevredeki bir güvenlik kulübesine girerek polisin gelmesini bekleyen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 2 Çocuk Annesi Kadın, Otobüs Durağında Beklerken Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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