Gediz Deltası'ndaki kuş göçü hareketliliği kayıt altına alınıyor - Son Dakika

İzmir'de yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda, ilkbahardaki kuş göçü hareketliliği kayıt altında tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün gözetiminde Doğa Derneği ile ortak yürütülen ilkbahar kuş göçü izleme programı başladı.

Bir ay sürecek programla, deltadaki kuş göçü hareketliliği kayıt altına alınacak. Programa katılan gönüllüler, Gediz Deltası'nı tanıma şansı bulacak.

UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan Gediz Deltası'nın bu sayede listeye dahil edilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, korunması için çalıştıkları Gediz Deltası'nda kuş izleme araştırmalarına devam ettiklerini belirtti.

Akdeniz Havzası'ndaki en önemli sulak alan ekosistemlerinden Gediz Deltası'nın kuş ve doğa gözlemcileri için bir yaşam okulu olduğunu belirten Kılıç, "Deltada bulunduğumuz her an kuşlar, biyoçeşitlilik ve habitat arasındaki ilişkiyi de gözlemleme şansı yakalıyoruz. Bu amaçla, bu değerli tecrübeyi paylaşacak bir alan oluşturarak bir gönüllülük programı başlatıyoruz. Kuşlara ve doğaya gönül veren herkesi İzmir'in Gediz Deltası'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.