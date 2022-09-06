İzmir'de Tarkan Heyecanı. "Kordon'da Evlerini Günlük 500-1.000 Dolar Arası Kiralayanlar Var"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 9 Eylül'de Kordon'da yapılacak Tarkan konseri öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor. Konserin yapılacağı meydana bakan tüm restoranlarda rezervasyonlar dolarken Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı; Hollanda, Belçika ve Almanya'dan da talep geldiğini açıkladı. Restoran işletmecisi Toray Altay, "Evlerini o gün için 500-1.000 dolar arası kiralayan insanlar duydum. 'Tarkan çılgınlığı' diyorum" dedi. Bir başka işletmeci ise "Bahçemiz 40 kişilik, 80 kişi rezervasyonumuz var. 180 kişiyi de geri çevirdik" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla planladığı konser ve etkinlikler, İzmir'de esnafın yüzünü güldürdü. Bu kapsamda 9 Eylül Cuma Günü saat 22: 00'de yapılacak Tarkan konseri öncesi Kordon'daki tüm işletmelerde rezervasyonlar doldu.

Kordon'da evleri olan bazı kişilerin evlerini 500-1.000 dolar arası gecelik kiraya verdiği öne sürülürken Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir ve çevre illerin yanı sıra Almanya, Belçika ve Hollanda'dan da rezervasyonlar yaptırıldığını söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şanlı, şöyle konuştu:

"İzmir'in doğum günü. Her doğum gününde insanlar nasıl güzel şeyler yapıyorsa biz de bugünü İzmirliler olarak Tarkan konseriyle taçlandıracağız. Esnafımız, konser haberi ilk duyulduğu günden beri menüler hazırladı. Tarihi güne tanıklık yapmak isteyen, İzmir ve civar iller ile yurt dışında yaşayanlar da ilgi gösteriyor. Birkaç esnaf arkadaşımla konuştum, 'Hollanda, Belçika, Almanya gibi yerlerden de rezervasyonlar oldu, kapora yatırdılar' dediler. Bundan ayrı bir keyif aldım. İzmir'in doğum gününü hep birlikte güzel etkinliklerle kazasız belasız kutlayacağız. 'Bu özel günde ben de olmak istiyorum' diyecek birçok İzmirli olacak. Milyonların olduğu bir gün olacaktır."

"DENİZDEN DE TEKNELER GELECEK"

9 Eylül için özel menüler oluşturulduğunu ve buna göre fiyat belirlendiğini dile getiren Ömür Şanlı, şöyle devam etti:

"Birçok menü oluşturuldu. 2 bin 500 liradan başlayıp 15 bin lirayı bulan menülerin olduğunu görüyorum. İçeriği farklı şeylerle doldurulmuş, kademe kademe artırılmış menüler var. İnşallah bu zor süreçlerde Kordon esnafı için de bir nebze merhem olacak. Birçok esnaf arkadaşım, dolu olduğunu söyledi. Yüzde 99 doluluk oranı olan bir Kordon'dan bahsediyoruz. İşletmeciler, boş olan yan taraflara da talep olduğunu ve oralara da masa atılacağını söyledi. İşgalin başladığı gün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve işgalin bittiği gün de Kurtuluş Savaşı'nı ilan tek şehir İzmir. Burada İzmirliler olarak Kurtuluş Savaşı'nı 100. yıla yakışan bir şekilde kutlayacağız. Her konserde balkonunda misafir ağırlandığına tanık oluyoruz. Deniz yolu ile de muhakkak geleceklerdir. Çok farklı bir gün olacak. Deniz yolu ile de birçok teknenin konsere eşlik edeceği duyumunu aldık. Hem burada balkonlarında oturanlar, işletmelerimizde hem deniz yoluyla gelenler ile yurt dışından gelenlerle İzmirliye yakışan bir şekilde kutlayacağız. Tarkan konserini buraya getiren Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum."

"TARKAN ÇILĞINLIĞI"

Alsancak Kordon'da 14 yıldır restoran işleten Toray Altan, konser öncesi hazırlıklarını şöyle anlattı:

"Rezervasyonlarımız çok iyi. İzmir için tarihi bir gün. Yıllar sonra Tarkan'ı sahnede görmek mutlu edecek insanları. Kordon'da da olması bizim için bir lütuf. Kordon'da 14. senem. Böyle öyle bir yoğunluğu, bir Cumhuriyet Mitingi'nde görmüştük tahmin ediyorum. 7-24 telefonumuz çalıyor. Rica minnet 'Lütfen yer ayırın' diyorlar. Sonuçta bizim de sandalyemizin bir sınırı var. Keşke imkanlarımız daha geniş olsa. Tarihi günler çoğalsa ki herkesin yüzü gülse. Çok sıkıntılı günler geçirdi Kordon esnafı. Şu anda esnafın yüzü gülüyor. Elimizdeki fiyatları yansıtıyoruz. Bugün ben 'Kişi başı 5 bin' desem, söylenip bu parayı verip masaları dolduracak insanlar var. Tabii biz, kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz. O gün çok yoğun olacağından dolayı sadece 'Fiks bir ücret uygulayalım' dedik. Kişi başı 500-600 ile 700-800 lira arası rakam söz konusu. Bunun üzerine çıkmak pek doğru değil. Evlerini o gün için 500-1.000 dolar arası kiralayan insanlar duydum. 'Tarkan çılgınlığı' diyorum. Bazı insanlar diyor ki 'Oturulan her metrekareye bir kişi oturmayacak. Herkes birini sırtına alacak. Her yere basan, iki kişiyi sırtına alacak' diye dedikoduları duyuyorum."

"180 KİŞİYİ GERİ ÇEVİRDİK"

Bir başka restoran işletmecisi Harun Yorum ise "8 yıldır Kordon'dayız. Bahçemiz 40 kişilik, 80 kişi rezervasyonumuz var. 180 kişiyi de geri çevirdik. Halen arıyorlar, gece 11: 00-12: 00'ye kadar. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. İçkisiyle birlikte 600 civarı ödeyecekler, kişi başı olarak. Kendi yerli müşterimiz gelecek. Rezervasyonlarımızı tanıdıklarımıza yapıyoruz" diye konuştu.

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