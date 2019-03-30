Son Dakika Haberleri: İzmir'in Sorunlarını Çözeceğiz"

İzmir'in Sorunlarını Çözeceğiz"

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'i ihmal edilmişliğinden ve birikmiş sorunlarından kurtararak tekrar turizmin, ticaretin, tarımın ve kültürün merkezi haline getireceklerini belirtti.

İzmir'in Sorunlarını Çözeceğiz
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'i ihmal edilmişliğinden ve birikmiş sorunlarından kurtararak tekrar turizmin, ticaretin, tarımın ve kültürün merkezi haline getireceklerini belirtti.

Zeybekci Selçuk ve Tire ilçelerinde düzenlenen mitinglerde Selçuk'un otopark problemini, TOKİ ihtiyacını, hastanesini, altyapı sorunlarını çözeceklerini İzmir'in parlayan yıldızı haline getireceklerini söyledi.

Tire'nin alt yapısını halledeceklerini ifade eden Zeybekci, Menderes Havzasını, tarımın, hayvancılığın, süt ve süt ürünlerinin başkenti yapacaklarını belirtti.

Zeybekci, İzmir'in 20 yıl önce Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi olduğunu anımsatarak, " Antalya, İzmir'in yarı nüfusunda ama 19 kat fazla turisti ağırlıyor. Havasıyla, arkeolojisiyle, kültürel alanlarıyla, jeotermalleriyle İzmir, Antalya'dan çok kat avantajlı. İzmir, Allah'ın izniyle eski günlerine dönecek. İçme suyu, altyapı, çöp, tüm bu sorunları 2 yılda bitireceğiz, 6 ayda en uzaktaki köy yolunda bile çukur kalmayacak. Üniversite, spor salonu, yüzme havuzuyla hizmetkar belediyecilik anlayışı gelecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Tire, Nihat Zeybekci, AK Parti, İzmir, Politika
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