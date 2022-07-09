İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla "dünya mirası" olma yolunda - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla "dünya mirası" olma yolunda

09.07.2022 11:23
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla "dünya mirası" olma yolunda

Dünyanın bilinen en eski çarşılarından olan Kemeraltı Çarşısı'nda İzmir'in tarihten gelen çok kültürlü kimliğini yansıtan 34 tarihi bina restore edildi.

Dünyanın bilinen en eski çarşılarından olan Kemeraltı Çarşısı'nda İzmir'in tarihten gelen çok kültürlü kimliğini yansıtan 34 tarihi bina restore edildi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale, Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı koordinasyonunda kalıcı liste için yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay Alan Yönetim Planı kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Ağustos ayında İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil olması için dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığına ardından da UNESCO'ya gönderilmesi hedefleniyor.

Adaylık çalışmaları kapsamında kentin merkezi konumundaki Kemeraltı Çarşısı'na özel önem verildi.

İzmir'in Müslüman, Rum, Yahudi ve Levanten kültürlerini yansıtan 34 tarihi bina, Valilik tarafından 140 milyon liralık yatırımla restore edilerek gezi rotalarına eklendi.

Restore edilen binalar arasında Naturzade Köşkü, Mavi Kortejo, Alanyalı konakları, Tarihi Hükümet Konağı, Eski Doğum Hastanesi binası, Milli Kütüphane, Agora Türk Evi ile Havra Sokağı'ndaki Akın Pasajı da yer alıyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihi yapıların restore edildiği çarşıda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz çanağındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri olan kente eski kimliğini tekrar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Barcelona ve Napoli gibi kentleri rakip olarak gördüklerini anlatan Köşger, "Barcelona'ya Kovid-19 öncesi rakamlara göre 90 milyon turist geliyor. İzmir'e ise 1 milyon civarında. İzmir'in çok önemli bir geçmişi var. Tarihi dokunun ortaya çıkarılmasıyla, aynı hedefe yönelik tüm paydaşların bir araya geldiği tanıtım çalışmalarının yürütülmesiyle İzmir, Akdeniz havzasındaki en önemli liman kentlerinden birisi olacak." dedi.

Turistik değeri artacak

İzmir'den Bergama ve Efes'in daha önce Dünya Mirası Kalıcı Listesine girdiğini, şimdi kent merkezi için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktaran Köşger, listeye dahil olmanın kentin turistik değerini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Turizmcilerin tur rotalarını belirlerken UNESCO Dünya Kalıcı Listesini dikkate aldığına işaret eden Köşger, " Türkiye'de İzmir'den başka 2 kalıcı eseri olan kent yok. Listede 3 yerin olması İzmir'e değer katacaktır." diye konuştu.

Köşger, kent genelinde geçici listede yer alan Birgi Tarihi Kenti, Foça ve Çandarlı kaleleri ile İzmir Çeşme Kalesi'nde de kalıcı liste çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kemeraltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 11:33:00. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla "dünya mirası" olma yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement