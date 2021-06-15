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İZMİR'İN YÜZDE 53.9'U AŞILANDI - Son Dakika

İZMİR'İN YÜZDE 53.9'U AŞILANDI

15.06.2021 13:30

İZMİR İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, toplumsal bağışıklığın sağlanması için büyük önem arz eden koronavirüs aşısının tek dozunun, İzmir'deki nüfusun yüzde 53.9'una uygulandığını açıkladı.

İZMİR İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, toplumsal bağışıklığın sağlanması için büyük önem arz eden koronavirüs aşısının tek dozunun, İzmir'deki nüfusun yüzde 53.9'una uygulandığını açıkladı. Öztop, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'in 4 milyon 394 bin olan nüfusunun 2 milyon 663 binine aşı vurulduğunu, yapılan PCR testi sayısının da 2 milyon 620 bine ulaştığını söyledi. Koronavirüs salgını sürecinde İzmir'in durum değerlendirmesini yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için büyük önem arz eden aşılanmanın İzmir'de her geçen gün arttığını belirten Öztop, İzmir'in günlük aşılama kapasitesinin 98 bin kişi olduğunu, dün 57 bin 488 aşılandığını, bugün için de 64 bin 826 aşı randevusu olduğunu kaydetti.

İzmir'in 4 milyon 394 bin olan nüfusunun 2 milyon 663 bin kişisine aşı yapıldığını dile getiren Öztop, "Böylelikle İzmir'in yüzde 53.9'una aşı yapılmış oldu. Bunlardan 1 milyon 492 bin 708'i birinci doz olmak üzere, toplamda 2 milyon 368 bin 945 doz aşı yapıldı. 30 ilçemizde bulunan tüm devlet hastaneleri ve semt polikinliklerinde aşılamaya devam ediyoruz" dedi.

20'Yİ AŞKIN LABORATUVARDA 2 MİLYON 620 BİN TEST

İzmir'de ilk vaka görüldüğünden beri yoğun bir süreç yaşandığını söyleyen Öztop, "15 Mart akşamı kurduğumuz kriz masamızda süreci hızlı bir şekilde, vaka takip ettik. Bunu yaparken en önemli unsur PCR idi. İlimizde hızlı bir şekilde PCR laboratuvarları kuruldu. Şu anda İzmir'de kamuda 11 laboratuvarda hizmet veriyoruz kamu dışındakilerle İzmir'de 20'yi aşkın laboratuvar bulunuyor. İzmir'de 2 milyon 620 bin PCR testi yaptık. Sadece kamuda günlük 25 bin test yapabilme kapasitesine sahibiz. Bizim için sağlık adına test sayısından daha çok testlerin pozitiflik oranı önemli. Başta test sonuç süreleri 24 saatleri bulurken, şu an İzmir'de ve Türkiye'de ortalama 4 saatte sonuç veriyoruz" diye konuştu.

AŞI ZAYİİ ORANLARI BEKLENENİN 20'DE BİRİ

Sıkça tartışılan aşı zayii oranlarına da dikkat çeken Öztop, "Bu süreç bir aşılama süreci ve süreçte Covid'den önce de aşı oranı ve aşı zayi oranı ile ilgili belli kriterimiz vardı. Covid 19 sürecindeki aşı zayii oranlarının normal zamanlarda beklenen aşı zayii oranlarının 20'de 1'i. Biontech aşısının 6 kişiye aynı anda yapılmasının zayii oranlarını artıracağı ile ilgili bizi de korkutmuştu. Ancak çok az oranlarda zayiimiz oldu. İzmir'de yüzde 80'in üzerinde bir aşılanma oranı var. Beklentimiz yüzde 90'ın üzerine çıkarmak. Aşılamaya gelmeyenleri tek tek arıyoruz. Neden gelmedikleri ile ilgili kafalarında soruları olanlarla görüşüp cevaplamaya çalışıyoruz ama son tercih vatandaşın. Bugün 65 bin civarı aşı randevusu var ama kapasitemiz 98 bin kişi. Bunu 140 bin kişiye de çıkarabiliriz. İhtiyaç olursa başka alanlarda hatta mobil araçlarla aşı yapmaya hazır durumdayız" dedi.

800 FİLYASYON EKİBİ 150 ARAÇLA DESTEKLENDİ

Filyasyon sürecinin önemine de dikkat çeken Öztop, "Vakaların tespitinden sonra evlere gidilerek başkasını engellemek adına filyasyon süreci de çok önemliydi. İlk zamanlarda 24 saati bulan bu süreç şu anda İzmir'de de Türkiye'de de 4 saatlerin altına indi. Biz sayın Sağlık Bakanımızın talimatı ve İzmir Valimizin desteğiyle İzmir'de 800 filyasyon ekibi kurduk ve bu ekibi 150 araçla destekledik. İzmir'de şu an filyasyon süremiz 3 saattir. Bu süreçte talihsiz günler yaşadık. İzmir'de 30 Ekim depremi ve sel felaketi yaşandı. Deprem sonrası bu yüzden hasta artışı yaşandı. Bu dönemde yoğun bakım sayımızı arttırdık. PCR çadırları kurduk ve bu artışı baskılamaya çalıştık. Covid 19 dışı ameliyatlarımızı ötelememek için ek yoğun bakım servisleri açtık. Hiçbir zaman yüzde 80'in üzerinde doluluğa ulaşmadı" diye konuştu.

'İZMİR 61'NCİ SIRADA'

Vaka sayılarından da söz eden Öztop, "Sayın Sağlık Bakanımızın açıkladığı belirli oranlar var. Son açıklanan oranlara göre İzmir, 100 binde nüfusa oranla Türkiye sıralamasında 61'nci sırada. Ege'nin en büyük, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'in burada bulunması ortak başarıdır. Öte yandan son iki haftada aşılanan 55 yaş grubu hariç olmak üzere; 90 yaş üstü yüzde 76.93, 85-89 arası yüzde 83.5, 80-84 arası yüzde 86.2, 75-79 arası yüzde 88.91, 70-74 arası yüzde 89.88, 65-69 yüzde 88.23, 60-64 arası yüzde 83.44, 55-59 arası yüzde 74.21 aşı oranlaması bulunuyor" dedi.

İZMİR'İN YÜZDE 53.9'U AŞILANDI
İZMİR'İN YÜZDE 53.9'U AŞILANDI
İZMİR'İN YÜZDE 53.9'U AŞILANDI
İZMİR'İN YÜZDE 53.9'U AŞILANDI

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, PCR Testi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'İN YÜZDE 53.9'U AŞILANDI - Son Dakika


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