Son Dakika Haberleri: İzmir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu
Son Dakika Güncel İzmir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

7 saat önce

İnşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulunduEGE Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin (45), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu.

İnşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

EGE Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin (45), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Otopsisi yapılan işçinin başında darp izine rastlanırken, olayla ilgili akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin yakaladığı belirtildi.

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin'e ait olduğu anlaşıldı. İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede ise Aytekin'in başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Polisin, olayla ilgisi olduğunu düşündüğü akıl sağlığı yerinde olmayan bir şüpheliyi yakaladığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Bornova, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
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