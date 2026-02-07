İzmir Orman Yangınları İddiaları Yanlış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Orman Yangınları İddiaları Yanlış

İzmir Orman Yangınları İddiaları Yanlış
07.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yanan alanların ağaçlandırılmadığı iddialarını yalanladı.

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir Karşıyaka-Yamanlar'daki orman yangınlarının ardından yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yamanlar Dağı'ndaki TRT vericisinin alt tarafında 13 Ağustos 2024'te saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 15 Ağustos'ta güçlükle söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında söndürülen alanda bulunan büyük odun ve kütüklerde, hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı ve yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgede 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da çıkan, Bayraklı ile Çiğli ilçe sınırlarına da yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin 196 hektar alan zarar gördü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir Karşıyaka-Yamanlar'da çıkan orman yangınlarının ardından yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'BU İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, İzmir Karşıyaka-Yamanlar'da meydana gelen orman yangınlarının ardından yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yangından etkilenen alanlarda ağaçlandırma, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları planlandığı şekilde tamamlanmıştır. Sahada bakım ve koruma faaliyetleri, alan yeniden tam yeşil örtüsüne kavuşuncaya kadar kesintisiz sürdürülmektedir" denildi.

'ORMANLARIMIZ ANAYASA'NIN İLGİLİ HÜKMÜ İLE GÜVENCE ALTINDADIR'

Benzer iddiaların daha önce de yalanlandığı belirtilen açıklamanın devamında, "Kamuoyunda gündeme getirilen 'Orman sınırları dışına çıkarma' süreci, yangından sonra başlatılmış bir süreç değildir. Söz konusu işlem, deprem sonrasında ortaya çıkan konut ihtiyacına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde başlatılmış, yargı sürecinde belirtilen usule ilişkin hususlar giderilerek yeniden yayımlanmıştır. Bu nedenle, 'Yangından sonra yanan orman alanlarının orman sınırları dışına çıkarıldığı' iddiası doğru değildir. Olayların kronolojisi ve hukuki süreç bu iddiayı açıkça yalanlamaktadır. Ormanlarımız Anayasa'nın ilgili hükmü ile güvence altındadır. Mevzuat gereği, orman sınırları dışına çıkarılan alanların karşılığında yeni orman tesisi amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüze en az iki katı alan tahsis edilmekte ve bu alanlarda ormanlaştırma çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Aynı iddia daha önce de gündeme getirilmiş, bu iddialar 02.09.2024 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarımızdan yanıtlanmıştır. Buna rağmen aynı iddiaların tekrar dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bilgilerinize sunulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Orman Yangınları İddiaları Yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:48
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
01:41
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:21:36. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir Orman Yangınları İddiaları Yanlış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.