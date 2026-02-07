İzmir Orman Yangınları İddiaları Yanlış

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir Karşıyaka-Yamanlar'daki orman yangınlarının ardından yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yamanlar Dağı'ndaki TRT vericisinin alt tarafında 13 Ağustos 2024'te saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 15 Ağustos'ta güçlükle söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında söndürülen alanda bulunan büyük odun ve kütüklerde, hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı ve yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgede 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da çıkan, Bayraklı ile Çiğli ilçe sınırlarına da yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin 196 hektar alan zarar gördü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir Karşıyaka-Yamanlar'da çıkan orman yangınlarının ardından yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'BU İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, İzmir Karşıyaka-Yamanlar'da meydana gelen orman yangınlarının ardından yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yangından etkilenen alanlarda ağaçlandırma, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları planlandığı şekilde tamamlanmıştır. Sahada bakım ve koruma faaliyetleri, alan yeniden tam yeşil örtüsüne kavuşuncaya kadar kesintisiz sürdürülmektedir" denildi.

'ORMANLARIMIZ ANAYASA'NIN İLGİLİ HÜKMÜ İLE GÜVENCE ALTINDADIR'

Benzer iddiaların daha önce de yalanlandığı belirtilen açıklamanın devamında, "Kamuoyunda gündeme getirilen 'Orman sınırları dışına çıkarma' süreci, yangından sonra başlatılmış bir süreç değildir. Söz konusu işlem, deprem sonrasında ortaya çıkan konut ihtiyacına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde başlatılmış, yargı sürecinde belirtilen usule ilişkin hususlar giderilerek yeniden yayımlanmıştır. Bu nedenle, 'Yangından sonra yanan orman alanlarının orman sınırları dışına çıkarıldığı' iddiası doğru değildir. Olayların kronolojisi ve hukuki süreç bu iddiayı açıkça yalanlamaktadır. Ormanlarımız Anayasa'nın ilgili hükmü ile güvence altındadır. Mevzuat gereği, orman sınırları dışına çıkarılan alanların karşılığında yeni orman tesisi amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüze en az iki katı alan tahsis edilmekte ve bu alanlarda ormanlaştırma çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Aynı iddia daha önce de gündeme getirilmiş, bu iddialar 02.09.2024 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarımızdan yanıtlanmıştır. Buna rağmen aynı iddiaların tekrar dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bilgilerinize sunulur" ifadelerine yer verildi.