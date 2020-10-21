İzmir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 34. Olağan Meclis Toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği 34. Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Gerçekleşen toplantıda sağlıklı kentlerin oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmalar, sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kapasitelerinin arttırılması konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, program ev sahipliği yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birliğe bağlı olan belediyelerin belediye başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, insan yaşamında kentlerin giderek daha fazla önem kazandığını dile getirerek, "Kentlerin, insanların ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam biçimleri ile şekillenen mekanlar olmalarının yanında tarihi, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik öğeleri bünyelerinde barındırdığını bu yönleriyle de uygarlığın, gelişmenin, refahın, estetiğin ve kültürün merkezi olarak değerlendirildiğini ifade etti.

"Sağlıklı Kentler Birliğinin önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekir"

Bugün gelinen noktada İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok kentin plansız yapılaşmalar nedeniyle sağlıklı barınma, ulaşım, trafik, otopark gibi sorunların çözümünde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Vali Köşger, "Bu nedenle vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli, kaliteli ve modern bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak çözümleri mutlaka ve ivedilikle önceliklerimiz arasına almamız gerekmektedir. Bu noktada kentlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak vatandaşların mutlu ve huzurlu yaşayacakları alanlar, yaşanabilir sağlıklı kentler oluşturmayı amaç edinen Sağlıklı Kentler Birliğinin önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz"

Kentleri daha yaşanılır hale getirmek için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiği üzerine duran Vali Köşger, "Esasen kentlerimizi yaşanır halde tutabilmek, vatandaşlarımızın daha çağdaş, sağlıklı, güvenilir ve huzurlu mekanlarda insanca yaşayabilmelerini sağlamak, merkezi ve yerel yönetimle beraber kentlerde yaşayanların, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, bireysel ve toplumsal role sahip herkesin yani ilgili tüm aktörlerin aynı görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu tür bütüncül yaklaşımların, kent sağlığı ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve gelişimini kolaylaştıracağı, yaşanabilir sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir çevre oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

"Sağlıklı Kentler gibi birliklerin birer çözüm ortağı olarak katkıları yadsınamaz"

Sağlıklı Kentler gibi birliklerin kentlere olan katkılarının önemine değinen Vali Köşger, "Bu bakımdan bireysel ve toplumsal role sahip tüm aktörlerin, insanlarımızın fiziksel, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan, kurumlararası uyum, koordinasyon, destek ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini teşkil eden Sağlıklı Kentler gibi birlikler birer çözüm ortağı olarak katkıları yadsınamaz. Biz de Valilik olarak İzmir'de belediyelerimizin bu hususta yaptıkları çalışmaları büyük bir memnuniyetle yakından takip ediyor ve katkı vermeye özel önem veriyoruz. Yerel yönetimlerimizin yaşanabilir ve sağlıklı kentlere dair, sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konulara dair görevlerini de aynı başarıyla yerine getireceklerine inanıyorum. Sağlıklı ve standardı yüksek ortamlarda doğmak ve yaşamak, herhangi bir şarta ve imkana bağlı olmaması gereken, yaşama hakkını bütünleyen temel bir haktır. ve ülkemizde Anayasal bir hak olup; çeşitli düzenlemelerle koruma ve garanti altına alınmıştır. Yerel yönetimlerimizin birbirleriyle ve diğer kentsel aktörlerle işbirliği ve dayanışma içinde yürütecekleri çalışmalarla, kentlerimizde insanlarımız için sağlıklı ve standardı yüksek bir ortam oluşturabileceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Aktaş: "Pandemi sürecinde belediyeler çok önemli roller üstlendi"

Programda konuşan, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecine değindi. Pandemi nedeniyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, yaşadığımız bu süreçte gerek belediyelerin ve birliğe bağlı üye belediyelerin işlerini aksatmadan çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Pandemi sürecinde tüm belediyelerin gerçekten çok ağır sorumluluklar içinde büyük özveriyle çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Gerek valiliklerimiz bünyesinde kurulan vefa destek gruplarına verilen desteklerle, gerekse vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına verilen destekler konusunda belediyelerimiz çok önemli roller üstlendiler. Biz de bu süreçte ülkemizdeki ve yurtdışındaki belediyelerin iyi uygulamalarını sizler için bir araya getirmeye çalışıyoruz. Basılı yayınlarımızda dünyadan ve ülkemizden iyi uygulama örneklerini paylaşıyoruz" dedi.

Soyer: "Yürüttüğümüz tüm çalışmaların üstünde sağlıklı kent olma çabası var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sağlıklı kent kavramının, kentlilerin yaşam koşullarının iyileştiği, ekonomik ve sosyal refahın artığı, psikolojik olarak da iyi hali temsil ettiğini söyledi. Belediyelerin kentlilere hizmet ederken katılımcılığı sağlayarak bunu sürdürülebilir hale getirilmesinin sağlıklı kentin temel şartı olduğunu dile getiren Soyer, "Kentleri de canlı organizmalar gibi tanımlayabiliriz. Ketlerin yaşamını sürdürebilmesi için tüm yapıların, kentte yaşayan insanların, tarihi ve kültürel değerlerin, altyapının, ekonomik ve sosyal yapının doğru ve sağlıklı işlemesi çok önemli. Yönettiğimiz kentlerdeki bu olumsuzlukları bugünden yarına değiştirmek mümkün olmayabilir. Esas olan kentlerimiz için sağlık bilincini koruyarak, geliştirerek bir kent yaratma anlayışına sahip olmamız. Yürüttüğümüz tüm çalışmaların üstünde sağlıklı kent olma çabası var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e katılım ve katkılarından dolayı hediye takdiminde bulundu. - İZMİR