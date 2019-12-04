İzmir ve Manisa'da AA'nın

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Valilik makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Deniz, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün çektiği "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı Sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karelerini seçti.

Deniz, yaklaşık 100 yıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonu ile kurulan AA'nın günümüzde ürettiği fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Deniz, "Çok zorlandık ama her kategoride en çok beğendiğim fotoğrafları seçtim. Çok çok güzel fotoğraflar var, ben de fotoğrafla ilgilendiğim için onları çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da oylamaya katıldı.

Tuğgeneral Yıldırım, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Yıldırım, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, milli duyguların yoğun olduğu fotoğrafları daha çok beğendiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Uslusoy ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın çektiği "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz" ile Hakan Burak Altınöz'ün çektiği "Sarıkamış Şehitleri Anısına" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde de Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını oylayan Uslusoy, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy verdi.

Uslusoy da oylamaya sunulan fotoğrafların oldukça başarılı çalışmalar olduğuna işaret ederek, "Oylamaya sunulan fotoğraflarla birlikte tekrar gördük ki AA, Türkiye ve dünya gündemine ışık tutan gelişmeleri en güzel şekilde bizlere yansıtıyor." dedi.

İzmir'deki oylamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 10 fotoğraf seçti.

Güre, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı", Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar Arasında", Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar Dalış Turizminde", Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu, Evladına Şifa Arıyor", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni", Ali Atmaca'nın "Hello Brother", Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı", Şebnem Coşkun'un "Şahika Encümen'den Dünya Rekoru" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Bugün oylamaya katılan isimlerden biri de Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak oldu.

Prof. Dr. Budak, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Budak, fotoğrafların seçiminde zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.