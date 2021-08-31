Üye Girişi
İzmirli balıkçılar "vira bismillah" demek için denize açıldı - Son Dakika

İzmirli balıkçılar "vira bismillah" demek için denize açıldı

31.08.2021 19:28
İzmirli balıkçılar

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay sonra "vira bismillah" demek için mavi sulara açıldı.

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay sonra "vira bismillah" demek için mavi sulara açıldı.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören dua okunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sezonun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Balıkçılığın yeterli, dengeli beslenmenin yanı sıra istihdam ve oluşturduğu katma değerle önemli ekonomik girdiye sahip olduğuna değinen Köşger, "İzmir, birçok alanda olduğu gibi 629 kilometrelik kıyı şeridi ile su ürünleri üretimi açısından da önemli bir potansiyele sahip. Toplam 1735 balıkçı teknemiz, 28 balıkçı barınağımız, 45 su ürünleri kooperatifimiz, 92 yetiştirme tesisimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Geçen yıl avcılık ve yetiştiricilikten 98 bin 394 ton su ürünü elde edildiğini hatırlatan Köşger su ürünleri sektörünün birçok sektörün daralma yaşadığı salgın döneminde süreci başarılı bir şekilde götürdüğünü kaydetti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise geçen yıl gerçekleştirilen 786 bin tona yakın üretimden ekonomiye 1 milyar doların üzerinde girdi sağlandığını belirtti.

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün stratejik öneme sahip olduğuna değinen Özgener, sektörün daha da büyümesi için İZTO olarak çalıştıklarını söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy da bir konuşma yaptı.

Etkinliğe İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan ve balıkçılar katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger denizcilik geleneği olarak, üzerinde "rastgele" yazan çelengi denize bıraktı.

Validen balıkçılara "rastgele" anonsu

Ardından Vali Köşger ve beraberindeki heyet balıkçı teknesi Yaşar Reis 2 ile denize açıldı.

Tekne kaptanı Fatih Kopuz'dan bilgi alan Köşger, dümenin başına geçerek gemiyi hareket ettirdi.

Köşger, daha sonra telsizden diğer balıkçılara seslenerek, "Hayırlı bir sezon temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun. Rastgele." diye temenni de bulundu.

İstiklal Marşı, Güzelbahçe, İzmir, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli balıkçılar 'vira bismillah' demek için denize açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek 19:15 Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 18:57 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu 18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı 18:11 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti 21 yaşındaki genç, 17:14 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti 16:40 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi         
19:18
Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü         
18:59
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı         
18:49
Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi         
18:27
Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı         
18:09
Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş         
17:32
Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti         
17:06
Hem lif deposu hem kilo verdiriyor! Meşhur Samandağ biberinin hasadı yapıldı Hem lif deposu hem kilo verdiriyor! Meşhur Samandağ biberinin hasadı yapıldı         
16:13
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 19:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmirli balıkçılar "vira bismillah" demek için denize açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement