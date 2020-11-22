İzmirli emlakçılardan Soyer'e tepki - Son Dakika

İZMİR'deki yıkıcı depremin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremzedelere tahsis edilen Uzundere'deki konutları incelerken, "Soğukta, emlakçı ve komisyoncuyla uğraşmadan, 1 yıllık kira bedelini düşünmeden, huzurla yaşayacakları bir mekan hazırlıyoruz" yönündeki açıklaması emlakçıların tepkisini topladı. Depremzedeler için ellerini taşın altına koyup, komisyon almadan çalıştıklarını söyleyen emlakçılar, meslek gruplarına büyük saygısızlık yapıldığını öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere'deki konutları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in açıklaması, emlakçıların tepkisini topladı. Soyer'in "Biz dört dörtlük bir yer yapıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılanmış şekilde binaları hazırlıyoruz ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. Soğukta, emlakçı ve komisyoncuyla uğraşmadan, 1 yıllık kira bedelini düşünmeden, huzurla yaşayacakları bir mekan hazırlıyoruz. Depremzedeleri de bu konutlara davet ediyoruz" açıklamasının kendilerini hem kırdığını hem üzdüğünü ifade eden emlakçılar, ellerini taşın altına koyduklarını ve vatandaşlara her türlü yardımı yaptıklarını söyledi.