İzmirli emlakçılardan Soyer'e tepki - Son Dakika

İZMİR'deki yıkıcı depremin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremzedelere tahsis edilen Uzundere'deki konutları incelerken, "Soğukta, emlakçı ve komisyoncuyla uğraşmadan, 1 yıllık kira bedelini düşünmeden, huzurla yaşayacakları bir mekan hazırlıyoruz" yönündeki açıklaması emlakçıların tepkisini topladı. Depremzedeler için ellerini taşın altına koyup, komisyon almadan çalıştıklarını söyleyen emlakçılar, meslek gruplarına büyük saygısızlık yapıldığını öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere'deki konutları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in açıklaması, emlakçıların tepkisini topladı. Soyer'in "Biz dört dörtlük bir yer yapıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılanmış şekilde binaları hazırlıyoruz ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. Soğukta, emlakçı ve komisyoncuyla uğraşmadan, 1 yıllık kira bedelini düşünmeden, huzurla yaşayacakları bir mekan hazırlıyoruz. Depremzedeleri de bu konutlara davet ediyoruz" açıklamasının kendilerini hem kırdığını hem üzdüğünü ifade eden emlakçılar, ellerini taşın altına koyduklarını ve vatandaşlara her türlü yardımı yaptıklarını söyledi.

'KİRALARDA HİZMET BEDELİ ALMADIK, SOKAK SOKAK GEZİP YARDIM DAĞITTIK'İzmir'deki depremin ardından ellerini taşın altına koymak istediklerini söyleyen gayrimenkul danışmanı Mümtaz Önal, "Depremzedelere yardımcı olmak isteyen her İzmirli gibi her Türk vatandaşı gibi biz de 'Sektörümüzle alakalı elimizden gelen yardımı nasıl yapabiliriz?' diye düşündük. Öncelikle depremzedelerin acil konut ihtiyacı vardı. Bir an önce başlarını bir eve sokmaları gerekiyordu. Biz en azından kendi sektörümüzle ilgili bir inisiyatif aldık. Firmamız olarak toplam 27 kiralamayı hizmet bedeli almadan gerçekleştirdik. Bunu yapmak boynumuzun borcuydu. İzmir'de birçok meslektaşımız ve emlak ofisi gibi kiralama hizmeti almadık. Ofisimizi bir yardım dağıtım merkezi haline getirdik. 1 hafta boyunca 5 TIR yardım malzemesini afetzedelere ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında 70 kişilik ofis arkadaşlarımla beraber taşın altına elimizi koyduk. Sokak sokak mahalle mahalle çalışıp ihtiyaç sahiplerini tespit ettik" dedi.'KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI'Depremzedeler için her duyarlı vatandaş gibi bir yardımda bulunmak isterken Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 'in açıklamalarına üzüldüklerini söyleyen Önal, şöyle devam etti: "Büyükşehir belediye başkanımız özverili bir çalışma gösterdi deprem sonrasında. Bütün o çalışmaların, özverili yardımların yanında emlak sektörünü kıracak bir açıklaması oldu. Bunu çok talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Depremzedelere kira yardımı yapılması noktasında yardım yaparken sarf etmiş olduğu sözler vardı. 'Depremzedeler emlakçıyla ve komisyoncuyla uğraşmadan onlara kira desteği yapıyoruz' ifadesi, sadece beni değil bütün meslektaşlarımızı kırdı, üzdü. Oda başkanları gerekli açıklamaları da yaptı. Biz burada hizmet bedeli almadan kiralama yaparken ofisimizi emlak ofisi olarak görmeyip 5 TIR yardım malzemesine açarken, sokak sokak çalışırken, afet bölgesine gidip yemek dahi dağıtarak çalışırken, bu açıklamayı hak etmediğimizi düşündük, çok kırıldık. Günümüzde bir gayrimenkul danışmanı mesleki yeterlilik belgesi, taşınmaz ticareti yetki belgesi, vergi levhası alarak, 100 saatlik özel bir eğitimden geçiyor. Kendi kurumunun markasının verdiği özel eğitim takvimlerine dahil olarak profesyonel bir iş yapıyor. Bu yaptığımız işin emlakçıyla ve komisyoncuyla uğraşmadan olarak adlandırılması bizi gerçekten kırmıştır. Büyükşehir belediye başkanımız bence kaş yapayım derken göz çıkarmış oldu."