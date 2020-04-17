İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu - Son Dakika
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İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu

6 saat önce

İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştuİZMİR'de yaşayanlar, bu hafta da uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağının öncesi sabahtan itibaren alışveriş için market ve pazar yerlerine gitti.

İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu

İZMİR'de yaşayanlar, bu hafta da uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağının öncesi sabahtan itibaren alışveriş için market ve pazar yerlerine gitti. Hareketlilik dikkat çekerken; denetim yapan güvenlik güçleri ise sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırınlar, tıbbi malzeme üretilen iş yerleri, sağlık kuruluşları ve eczane gibi zorunlu ihtiyacın karşılandığı yerler açık kalacak. Ancak yarın sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte 2 gün süreyle market ve pazar yerleri kapanacak. Bu durumu bilen vatandaşlar, yasağa sayılı saatler kala market ve pazaryerlerine akın etti. Pazar yeri girişlerinde önlemler alan zabıta ekipleri, gelenlerin ateşini ölçtü. Maskesiz gelenlere maske verildi. El dezenfektanları sıkılarak, pazar alanına girişler sağlandı. Anonslarla da halka sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı. Buna rağmen bazı vatandaşların 1 metreden daha yakın olduğu, görüldü. Pazardaki yoğunluk dikkati çekti.

Bayraklı ilçesindeki Yeni Girne pazar yerine gelen vatandaşlardan bir okulda temizlik görevlisi Şükran Ataş (43), "Geçen hafta karantina güzel geçti. Böyle olması iyi oldu. Böyle devam etmesi iyi olur. Alınan önlemler güzel" dedi. Pazara 9 aylık hamile eşi 30 yaşındaki Ceylan Ünal ile gelen 30 yaşındaki Ozan Ünal, "Eşim hamile pazara ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Geçen hafta Karantina nedeniyle evdeydik, iyiydi" dedi. Ceylan Ünal ise, "Hamileliğinden dolayı zaten dışarı çıkamıyorum. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyorum" dedi. Adnan Menderes Üniversitesi Alman Dil ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nilay Özkan (21), "Bayağı bir ihtiyacımız vardı. Pazar arabamızı doldurduk" dedi. Pazarcı esnafı evli ve 3 çocuk babası İsmet Uluç (32), "Pazardaki yoğunluk iyi. İşler iyi" dedi. Bir diğer esnaf evli ve 3 çocuk babası Bedran Tektaş (53), "Pazarda yoğunluk var. Vatandaşlar alışverişe geliyor. En çok pazarda meyve satıyoruz" dedi.

MARKETLER DE YOĞUN

Pazar yerleri dışında marketlere de çok sayıda kişi alışveriş için gitti. Maskesiz olanlar, marketlerden içeri alınmazken, sebze ve meyveler eldivensiz ellettirilmedi. Markete alışverişe gelen evli ve 2 çocuk babası Ahmet Muyan (38), "Geçen hafta bazı durumlar oldu. İnsanlar çikolata almaya marketlere gitti. İki gün kimse aç kalmaz. Buna gerek yoktu. Ben şu an alışverişini yapmak için buraya geldim" dedi.

SAKİN SAATLERİ TERCİH EDİN

Gaziemir ilçesinde zincir market işletmecisi Feyzi Başdaş, "Karantina sonrası Geçen pazartesi günü yoğunluk oldu. Bugün de vatandaşlarımız alışveriş için geliyorlar. Aslında daha uygun saatler var. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sabah 9 ve 16 arasında alışverişe gelebilirler. Çünkü bu saatler yoğunluk daha az. Bu saatten sonra işlerinden evlerine dönen vatandaş sadece marketleri kullanırsa yoğunluk oluşmaz" şeklinde konuştu.

POLİS VE JANDARMA DENETİM YAPTI

Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün, saat 15.00-24.00 saatleri arasında polis ve jandarma ekiplerince denetim yaptı. Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde, sokak, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market ve iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanlarının da kontrol edileceği hatırlatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacağı vurgulandı.

İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:22 Kaynak: DHA

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