İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor - Son Dakika

İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor

01.04.2021 17:05

İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: "Kayıp şehir Nikomedya adını kazımak amacındayız" Kentin 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için ilk adım olarak Nikomedya Vakfı'nı kurduklarını söyleyen İzmit...

İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet:

"Kayıp şehir Nikomedya adını kazımak amacındayız"

KOCAELİ - Kentin 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için ilk adım olarak Nikomedya Vakfı'nı kurduklarını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Antik Nikomedya, sanayi kenti olarak bildiğimiz İzmit'in ayakları altında yatıyor" dedi.

Antik dönemin en büyük uygarlıklarından birine ev sahipliği yapan İzmit'te toprak altına kalan 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Kentte daha önce bir çok girişim yapılan ancak yapılaşma nedeniyle bir türlü istenilen kazı çalışmaları yapılamayan tarihi kalıntıların olduğu alanlarda beklenilen çalışmaları yapabilmek için İzmit Belediyesi çalışma başlattı. Kentin tarihini gün yüzüne çıkararak turizm anlamında kazanım elde etmek istediklerini açıklayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Başkan Hürriyet toplantıda "Antik Nikomedya, sanayi kenti olarak bildiğimiz İzmit'in ayakları altında yatıyor" diyerek kentin tarihini gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi.

"Bu kentin altı, üstünden zengin"

İzmit'in altında yatan tarihin çok fazla farkına varılmadığını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit'in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak bildiğiniz üzere göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konu. Bu kentin 3 bin yıllık tarihi var ve bu tarih gerçekten gün yüzüne bugüne kadar hakkettiği değerde çıkarılamadı. Bu kentin altı, üstünden zengin. Bu zenginliği kullanamıyoruz. İstanbul'dan önce Büyük Roma İmparatorluğuna tam 46 yıl başkentlik yapmış olan Antik Nikomedya, sanayi kenti olarak bildiğimiz İzmit'in ayakları altında yatıyor. Ama maalesef bu büyük zenginliğin fakına çok fazla varılamamış. Biz İzmit Belediyesi olarak bu denli ihtişamlı mimarisi olan bu kentin tarihi bilinmezliğini bir nebze de olsa kırmak için önemli girişimlerde bulunduk" dedi.

Nikomedya Kazıları İzmit Kültür Vakfı kuruluyor

Nikomedya'nın tarihini gün yüzüne çıkartmak için tecrübeli vakıflardan öneriler alındığını da söyleyen Hürriyet, "Çukurbağ kazı alanı yıllardır bir türlü faal bir şekilde değerlendirilmedi. Aslında burada çok kıymetli bir arkeopark projesi yatıyor ve Avrupa'nın da gözü burada. Bu çalışma başladığı takdirde gerçekten burada Avrupa'nın gözü bize çevrilecek. Bu kıymeti değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca önceki yıllarda Afrodisyas Antik Kenti kazılarına ve sergilenmesine destek olan Geyla Vakfı kurucuları ile görüşmelere başladık. Onların bize verdiği fikirler ve danışmanlıklarıyla Nikomedya Kazıları İzmit Kültür Vakfı'nın kuruluş sürecini başlattık. Bu vakıf süreci bizim için kamuoyu desteği anlamında buradaki Çukurbağ kazıları başladıktan sonra daha fazla insanı sürece katmak adına çok kıymetli bir başarı elde etmemize vesile olacak" diye konuştu.

"Türk Marka ve Patent Kurumuna başvuru yaptık"

Nikomedya isminin uluslararası öneminin altını çizen ve ismin tescillendiğini ifade eden Hürriyet, "Nikomedya adı için Türk Marka ve Patent Kurumuna başvuru yaptık ve İzmit Antik Nikomedya'nın Başkenti ve Doğu Romanın Başkenti Antik Nikomedya unvanlarıyla markalarımızı tescillettirdik. Nikomedya isminin uluslararası öneminin farkındayız ve bu açıdan İzmit'in imajının geliştirilmesi, yabancı yatırımcıların şehre çekilmesi, turizm gelirlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya üzerinde 45 kentin adı Santa Barbara"

İzmit tarihinin bir diğer önemli hususu Santa Barbara Azize'sinden bahseden Hürriyet, "Santa Barbara gibi önemli bir kimlik var bu kentte. Özellikle yabancılar için çok önemli İzmitli bir Azize. bunu yıllardır bu kent ne yazık ki kullanamadı. Bu da bir zenginlik bakın İzmit adını gerçekten dünya üzerinde 45 kente vermiş. Dünya üzerinde 45 kentin adı Santa Barbara. Yani bu Santa Barbara İzmitli. Doğum ve ölüm yeri burası ve bunu kullanmamız gerekiyor. Bunun için milyonlarca yabancı bu ülkeye geliyor. Daha da ötesi biz bu kentle neden diyalog kuramıyoruz, neden bir kardeşlik oluşturamıyoruz, neden birlikte paydaş olamıyoruz düşüncesi ile yine bu noktada da dış paydaşlarla yoğun temasımız sürüyor. Olabildiğince olumlu noktalara da geldik. Bunun da gerçekten sanayi kenti olarak tanılan İzmit'in hoşgörü, tarih, kültür ve turizm kenti olduğunu kanıtlamak adına da tüm bu çalışmaların önemli ve verimli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarih kentin ayakları altında yatıyor

Başkan Hürriyet konuşmasının devamında, "Biliyoruz ki kentimiz gerek tarihi, gerek doğal güzellikleri ile turizm açısından eşsiz bir hazine. İzmit'in ayakları altında yatan tarihin bir an önce gün yüzüne çıkartılmasını istiyoruz. Kayıp şehir Nikomedya adını kazımak amacındayız. 2022 yılında da Nikomedya yılı ilan edilmesi için de bu çalışmalarımıza entegre bir şekilde diğer birimlerimizin çalışmalarıyla entegre ederek devam ettirmek istiyoruz. Bu Nikomedya zenginliğini her alanda kültürde, sanatta, sporda ve tarihte bu kentin gücünü var gücümüzle vurgulamaya gayret ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor
İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor
İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor
İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Kocaeli, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor - Son Dakika


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