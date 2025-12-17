Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu

Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu
17.12.2025 13:34
Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu
İzmit'te fındık bahçesindeki su varilinde cansız bedeni bulunan eski muhtar Sadık Savurtaş'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ön otopsi raporu çıktı. Raporda eski muhtarın "doğal yollarla" hayatını kaybettiği tespit edildi. Savurtaş'ın tarlada çalışırken fenalaşıp elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği sırada "inme" nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eski Eseler Mahallesi Muhtarı Sadık Savurtaş'tan (64) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Savurtaş'ı arama çalışması başlattı.

Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu

VARİLİN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir süre sonra su varilinin içinde Savurtaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelem ekiplerinin çalışmasının ardından eski muhtarın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Daha önce bir böbreğinin alındığı ve sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenilen Savurtaş'ın kimseyle herhangi bir husumetinin olmadığı anlaşıldı. Ön otopsi yaporunda Sadık Savurtaş'ın ölümünün, "doğal ölüm" olduğu tespit edildi.

Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu

BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Savurtaş'ın tarlada çalışırken fenalaşıp elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği, bu sırada "inme" nedeniyle hayatını kaybettiği ve su variline "düştüğü" değerlendiriliyor. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Savurtaş'ın cenazesi bugün Eseler Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sadık Savurtaş, 2018 yılında Milyoner yarışmasına katılmıştı.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: İHA

İnceleme, Kocaeli, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

