Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eski Eseler Mahallesi Muhtarı Sadık Savurtaş'tan (64) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Savurtaş'ı arama çalışması başlattı.

VARİLİN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir süre sonra su varilinin içinde Savurtaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelem ekiplerinin çalışmasının ardından eski muhtarın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Daha önce bir böbreğinin alındığı ve sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenilen Savurtaş'ın kimseyle herhangi bir husumetinin olmadığı anlaşıldı. Ön otopsi yaporunda Sadık Savurtaş'ın ölümünün, "doğal ölüm" olduğu tespit edildi.

BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Savurtaş'ın tarlada çalışırken fenalaşıp elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği, bu sırada "inme" nedeniyle hayatını kaybettiği ve su variline "düştüğü" değerlendiriliyor. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Savurtaş'ın cenazesi bugün Eseler Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sadık Savurtaş, 2018 yılında Milyoner yarışmasına katılmıştı.

Kaynak: İHA, DHA