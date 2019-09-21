Son Dakika Haberleri: İzoder, 2019'un Dördüncü 'Yalıtım semineri'ni Eskişehir'de düzenledi
Son Dakika Güncel Haber

İzoder, 2019'un Dördüncü 'Yalıtım semineri'ni Eskişehir'de düzenledi

24 dakika önce

Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un dördüncü seminerini Eskişehir'de gerçekleştirdi.

İzoder, 2019'un Dördüncü 'Yalıtım semineri'ni Eskişehir'de düzenledi, System.String[]

İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemeler henüz AB ülkeleri seviyesinde değil. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın da katkısıyla, ısı, su, ses ve yangın yalıtımını kaliteli malzeme ve uzman uygulamalarla gerçekleştirirsek, dayanıklı, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşabiliriz" dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri- Eskişehir'i; Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 19 Eylül Perşembe günü Eskişehir Tasigo Hotels Bademlik Termal'da düzenledi. Seminere, kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik açılış konuşmasında, yalıtımın sağlık, güvenlik ve milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, bu seminerin yalıtım bilincinin artması açısından faydalı olduğunu vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 11 ilde 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'ni düzenlediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Gerçekleştireceğimiz seminerle amacımız, yalıtım sektörünün tüm bileşenlerini ve taraflarını bir araya getirerek, yalıtım bilincini artırmak ve farkındalık yaratmaktır" diye konuştu.

Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemelerin henüz AB ülkeleri seviyesinde olmadığını ifade eden Levent Pelesen, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı çerçevesinde mevzuatların da iyileştirilmesi, ısı yalıtım kalınlıklarının artırılarak AB seviyesine yükseltilmesi, enerji verimliliği için çok önemli bir adım olacaktır. Isı, su, ses ve yangın yalıtımının etkin bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi noktasında eksiklerimiz var ancak Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın katkısıyla tüm yalıtım grubunu kaliteli malzeme ve uzman uygulamalar ile gerçekleştirirsek, dayanıklı, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşabiliriz" dedi.

Bonus, Filli Boya/Capatect, İzocam, Knauf Insulation, KYK Yapı Kimyasalları, MegaBoard, ODE, Onduline, Ravaber, Terrawool sponsorluğunda düzenlenen Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Eskişehir'de; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcilerinden oluşan sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya geldi.

Avrupa Birliği, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:23 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş
YASKİ Başkanı'ndan Yalova halkına uyarı: 4-5 saat içinde şehri lağım suları basacak Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı İstanbul'da Pazar günü bu yollar kapalı olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzoder, 2019'un Dördüncü 'Yalıtım semineri'ni Eskişehir'de düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]